Ураження сталося в результаті застосування боєприпасів HIMARS M30А2

Сили спеціальних операцій у взаємодії з Головним управлінням розвідки, ракетними військами й артилерією знищили два ворожі гелікоптери Ка-52 та два Мі-8 у Бєлгородській області РФ. Про це повідомили в Telegram-каналі ССО в понеділок, 24 березня.

Військові завдали ракетних ударів по майданчику для підскоку авіації – замаскованій позиції для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони. Унаслідок атаки було знищено ворожу техніку.

Ударний вертоліт Ка-52 окупанти використовують для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська необхідні ворогу для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій, зауважують в ССО.

Раніше воїни ССО знищили російський радіолокаційний комплекс «Утьос-Тм», який відстежував українські повітряні цілі в радіусі 360 км.