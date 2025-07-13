Кім Чен Ин зустрівся з Сєргєєм Лавровим у місті Вонсан у суботу, 12 липня

Північна Корея готова беззастережно підтримати і заохочувати всі заходи Москви у війні проти України. Про це у суботу, 12 липня, сказав голова КНДР Кім Чен Ин на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим.

«Кім Чен Ин підтвердив, що КНДР готова беззастережно підтримувати і заохочувати всі заходи, яких вживає російське керівництво для усунення корінних причин української кризи», – заявило північнокорейське агентство KCNA.

Відомо, що Кім зустрівся з Лавровим у місті Вонсан у суботу, 12 липня. Лідер КНДР висловив свою віру в те, що «російська армія та народ неодмінно здобудуть перемогу у священній справі захисту гідності та основних інтересів Росії та досягненні її процвітання». Лавров же зазначив про готовність Росії надалі зміцнювати стратегічну і тактичну співпрацю з Північною Кореєю.

Тим часом, згідно з доповіддю Агентства військової розвідки, стало відомо, що Північна Корея надала Росії близько 28 тис. контейнерів зі зброєю. Зокрема, Москва могла отримати понад 12 млн снарядів калібру 152 мм.

«Якщо рахувати з одиничними снарядами калібру 152 мм, (кількість поставлених снарядів), як передбачається, досягла понад 12 млн», – зазначили в розвідувальному управлінні.

Нагадаємо, 2 липня стало відомо, що КНДР має намір направити ще до 30 тис. своїх солдатів для їхньої участі у війні Росії проти України.