У столиці КНДР Пхеньяні встановлять пам'ятник на честь північнокорейських військових

Північна Корея вперше визнала, що направила свої війська для підтримки Росії у війні проти України, відповідно до договору про взаємне партнерство Пхеньяна з Москвою. Про це повідомило у понеділок, 28 квітня, Yonhap.

Центральне телефонне агентство Північної Кореї вперше підтвердило відправлення військ до Росії, зокрема, для участі в бойових діях у Курській області. Розміщення військ КНДР було здійснено за наказом північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

«Операція зі звільнення району Курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади на територію Російської Федерації була успішно завершена. Підрозділи національних Збройних сил брали участь в операції згідно з наказом глави держави Кім Чен Ина», – йдеться у повідомленні.

Кім описав ці дії як «священну місію з подальшого зміцнення дружби і солідарності з Росією і захисту честі КНДР».

Відомо, що у столиці КНДР Пхеньяні планують встановити пам'ятник на честь північнокорейських військових, які брали участь у боях в Курській області.

Нагадаємо, 26 квітня начальник генерального штабу російських збройних сил Валєрій Гєрасімов відзвітував російському диктатору Владіміру Путіну нібито про звільнення Курської області Росії. Під час звіту Гєрасімов вперше підтвердив участь північнокорейських солдатів у боях проти Збройних сил України.

За даними Збройних сил Південної Кореї, Північна Корея у січні та лютому 2025 року могла відправити до Росії ще щонайменше 3 тис. солдатів та велику кількість балістичних ракет.