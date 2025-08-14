Кирило Буданов попередив про загрози військової співпраці Пхеньяну та Москви

Північна Корея та Росія стрімко посилюють військову співпрацю. Незабаром КНДР направить до Росії ще кілька тисяч військових. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю для The Japan Times, опублікованого у середу, 13 серпня.

За словами Кирила Буданова, завдяки участі КНДР у російському вторгненні в Україну, вона отримує унікальний досвід ведення сучасної війни на широкій лінії фронту з використанням сучасних технологій. Начальник української розвідки зазначив, що попри великі втрати північнокорейські військові швидко адаптувались на фронті.

«Північнокорейські війська діють, як і російські, здебільшого невеликими групами. Вони навчилися швидко пересуватися, не лише використовуючи дрони, але й захищаючись від них», – зауважив Кирило Буданов.

За словами начальника ГУР, незабаром Північна Корея планує направити до Росії ще близько 6 тис. військових під виглядом трудових мігрантів. Пхеньян заявляє, що вони залучатимуться до розмінування та проведення робіт з відновлення в Курської області.

«Деякі з них справді можуть бути залучені до розмінування та будівництва укріплень, але чи всі вони будуть займатися саме цим?», – зауважив Кирило Буданов.

Буданов також наголосив, що Пхеньян передає Москві зброю, допомагаючи швидко компенсувати втрати на фронті. Зокрема, Росія отримала танки M2010, бронетранспортери БТР-80, боєприпаси калібру 122 мм та 152 мм, сотні одиниць артилерійських систем й реактивних систем залпового вогню, ракети та далекобійні гармати. В обмін на це Росія надає Північній Кореї гроші, технології, продукти, паливо та інші ресурси.

«Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші», – зауважив начальник ГУР.

Російські військові спеціалісти навчають армію КНДР застосуванню ударних безпілотників та систем протиповітряної оборони. Також Москва допомагає Пхеньяну налагодити виробництво ударних БпЛА типу Shahed/Geran. Крім того, північнокорейські офіцери проходять навчання з бойової підготовки на російських полігонах.

Кирило Буданов наголошує, що така тісна військова співпраця КНДР та Росії становить загрозу не лише для України. Пхеньян під впливом Москви стає більш непередбачуваним і менш схильним прислухатися до Китаю, який прагне стримувати ядерний потенціал КНДР. Начальник ГУР застерігає, що військове зміцнення КНДР може вплинути як на Європу, так і на баланс сил у північно-східній Азії.

«Тому ризик імпульсивних, загрозливих дій північнокорейського режиму слід сприймати серйозно», – підсумував Кирило Буданов.

Нагадємо, наприкінці липня розвідка Південної Кореї попередила, що КНДР планує перекинути до Росії 30 тис. військових для участі у наступі на Україну.