Росія домовилася з КНДР про залучення низькооплачуваних працівників для виробництва дронів

До кінця 2025 року Росія планує залучити близько 12 тис. працівників з Північної Кореї до роботи в компаніях, які збирають ударні дрони для війни проти України. Про це повідомили у п’ятницю, 14 листопада, у пресслужбі ГУР.

За даними розвідки, росіяни планують направити північнокорейських працівників на підприємства окремої економічної зони «Алабуга» в Татарстані. Саме там росіяни виробляють далекобійні ударні дрони Shaded та «Гєрань» для атак по Україні.

«Для обговорення деталей продажу робочих рук, наприкінці жовтня в міністерстві закордонних справ РФ відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Працівникам з КНДР росіяни обіцяють платити близько 2,5 доларів за годину. Робоча зміна у таких робітників становитиме мінімум 12 годин.

У пресслужбі ГУР зауважили, що залучення працівників з КНДР свідчить про поглиблення стратегічної співпраці між Росією та Північною Кореєю для проводження війни проти України.

Нагадаємо, наприкінці вересня OSINT-спільнота повідомила, що Росія збудувала новий пусковий майданчик для ударних дронів за 35 км від кордону з Україною. Новий розгалужений пусковий комплекс для запуску дронів-камікадзе розташований між селами Война, Олєшок, Голішина, Живой Ключ та Мартиновка у Брянській області.