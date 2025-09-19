На знімку видно чотири складські зони та дві пускові ділянки

Російські військові збудували новий пусковий майданчик для ударних дронів за 35 км від кордону з Україною. Про це у четвер, 18 вересня, повідомив OSINT-аналітик Бреді Афрік.

Новий розгалужений пусковий комплекс для запуску дронів-камікадзе розташований між селами Война, Олешок, Голишина, Живий Ключ та Мартинівка у Брянській області. На супутниковому знімку видно чотири складські зони, заховані у високих капонірах, усередині яких помітні конструкції, схожі на навіси. Також на об’єкті облаштували дві пускові ділянки з катапультами.

Here is a time-lapse showing Russia’s construction efforts at this site, which was an empty field as recently as July.



Подібні майданчики також зафіксував проєкт «Dnipro». Один із них розташований за 175 км від українського кордону, біля села Цимбулова в Орловській області. Ще один комплекс помітили поблизу села Навля у Брянській області, там росіяни розмістили три бункери-склади, однак пускових установок немає, дрони запускають виключно з автомобілів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни копіюють для своєї армії успішні технології ЗСУ, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 7 вересня розповів, що російські загарбники понад півтора року працювали над розробкою власних надводних дронів. Наразі Росія має кілька моделей цих дронів, зокрема дрон «Зефір».