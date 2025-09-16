БпЛА «Герань-3» є аналогом іранського реактивного Shahed-238

Головне управління розвідки Міноборони України у вівторок, 16 вересня, у розділі «Компоненти у зброї» на порталі War&Sanctions опублікувало дані про російський безпілотник «Герань-3», у якому виявили 45 іноземних компонентів.

БпЛА «Герань-3» є аналогом іранського реактивного Shahed-238. У безпілотнику росіяни використовують китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, завдяки якому дрон може рухатися зі швидкістю від 300 до 370 км/год, а орієнтовна операційна дальність застосування досягає до 1000 км. Максимальну швидкість «Герань-3» набирає переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування БпЛА-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль.

Для забезпечення захисту супутникової навігації від засобів РЕБ в дроні використовується завадозахищена супутникова навігаційна система з адаптивною антенною решіткою на 12 елементів – «Комета-М12».

ГУР знайшло у безпілотнику 45 іноземних компонентів:

половина від американських виробників,

вісім від китайських виробників,

сім від швейцарських виробників,

три від німецьких виробників,

два від британських виробників,

один від японського виробника.

На фото російський реактивний дрон «Герань-3»

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 7 вересня розповів, що російські загарбники понад півтора року працювали над розробкою власних надводних дронів. Наразі Росія має кілька моделей цих дронів, зокрема дрон «Зефір».