Розвідники показали 3D-модель та розповіли про частини російського дрона «Герань-3»
ГУР знайшло у безпілотнику 45 іноземних компонентів
Головне управління розвідки Міноборони України у вівторок, 16 вересня, у розділі «Компоненти у зброї» на порталі War&Sanctions опублікувало дані про російський безпілотник «Герань-3», у якому виявили 45 іноземних компонентів.
БпЛА «Герань-3» є аналогом іранського реактивного Shahed-238. У безпілотнику росіяни використовують китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, завдяки якому дрон може рухатися зі швидкістю від 300 до 370 км/год, а орієнтовна операційна дальність застосування досягає до 1000 км. Максимальну швидкість «Герань-3» набирає переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування БпЛА-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль.
Для забезпечення захисту супутникової навігації від засобів РЕБ в дроні використовується завадозахищена супутникова навігаційна система з адаптивною антенною решіткою на 12 елементів – «Комета-М12».
ГУР знайшло у безпілотнику 45 іноземних компонентів:
- половина від американських виробників,
- вісім від китайських виробників,
- сім від швейцарських виробників,
- три від німецьких виробників,
- два від британських виробників,
- один від японського виробника.
На фото російський реактивний дрон «Герань-3»
Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 7 вересня розповів, що російські загарбники понад півтора року працювали над розробкою власних надводних дронів. Наразі Росія має кілька моделей цих дронів, зокрема дрон «Зефір».