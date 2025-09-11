РФ продовжує адаптуватися і копіює успішні технології ЗСУ, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів

Росіяни копіюють для своєї армії успішні технології ЗСУ, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у четвер, 11 вересня, розповів, що між Україною та Росією відбувається справжня технологічна гонка.

Сирський повідомив, що українські дрони завдали росіянам серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу. Йдеться про знищення та пошкодження об’єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони. Протягом серпня БпЛА уразили понад 60 тис. цілей. При цьому, за його словами, лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами.

Втім противник продовжує адаптуватися і копіює успішні технології ЗСУ, зокрема, у сфері дронів-перехоплювачів.

«Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує, а випереджає. Наше завдання – постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем», – додав Головнокомандувач ЗСУ.

Наразі в України серед пріоритетних напрямків залишається «Лінія дронів». Тому військові активно розширюють структури, формують нові підрозділи та здійснюють інтенсивну підготовку екіпажів.

Нагадаємо, 4 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна збільшить виробництво дронів-перехоплювачів. За його словами, під час російської атаки дрони-перехоплювачі виявились ефективними, за їхньою допомогою вдалося перехопити десятки російських ударних БпЛА.

4 вересня Сирський заявив, що у Збройних силах України створять ешелоновану систему, щоб наростити спроможності в протидії ударним дронам росіян типу «Шахед» і «Герань».