У вівторок вранці, 29 липня, на території Чернівецької області стався землетрус магнітудою 2,3 за шкалою Ріхтера. Це вже другий землетрус в регіоні за останній місяць. Про це повiдомляє Головний центр спеціального контролю України.

Підземні поштовхи 29 липня зафіксували неподалік сіл Волока та Грушівка Чернівецького району. Епіцентр залягав на глибині близько 2 км. Сейсмологи зазначили, що наразі йдеться про ледве відчутний землетрус, який не несе загрози ані населенню, ані об’єктам інфраструктури. Також землетрус магнітудою 2,6 бала на Буковині зафіксували у неділю, 13 липня.

Додамо, що західні та південні області України розташовані в сейсмічно активній зоні Вранча. Вона є частиною потужного сейсмоактивного поясу, який тягнеться через Середземне море, Грецію, Крим, Кавказ. Тут весь час періодично відбуваються землетруси.

За словами провідного фахівця навчально-наукової геофізичної обсерваторії Чернівецького національного університету Андрія Ніколаєва, кілька тектонічних розломів, які спричиняють землетруси, розташовані на території Буковини, пише «Молодий Буковинець».

«Місцеві тектонічні розломи можуть давати до 5 балів за шкалою Ріхтера. Один із найпотужніших проходить за горою Цецино на глибині 40-50 км. Два розломи перетинають центр Чернівців. Досить небезпечним є Сторожинецький розлом. Він спричинив у 1950 році п’ятибальний землетрус. Друга небезпечна зона знаходиться у районі Новодністровська. За кілька останніх років тут відбулося п’ять відчутних землетрусів магнітудою 4,5 бала. Але в цьому районі ймовірні підземні поштовхи навіть магнітудою 6-7 балів, однак лише локально. Усі великі річки, зокрема і Дністер, знаходяться в зоні тектонічних розломів, які генерують землетруси. Тому цей район сейсмічно активний», – розповів Андрій Ніколаєв.

Останній сильний землетрус магнітудою 5-6 балів у Чернівцях стався 4 березня 1977 року. За даними науковців, середньостатистична перерва між вранчівськими землетрусами триває 37 років (плюс-мінус чотири роки).

«Тобто, зараз цілком ймовірно може повторитися потужний карпатський землетрус. Але коли це точно буде, спрогнозувати неможливо. Однак місто Чернівці й наша область знаходяться в кращому положенні, ніж, скажімо, Одеська область чи столиця Молдови Кишинів», – зазначив Андрій Ніколаєв.

Як поводитися під час землетрусу: