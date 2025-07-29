На Буковині вдруге за місяць зафіксували землетрус
Сейсмологи повідомили про землетрус магнітудою 2,3 бала за шкалою Ріхтера
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У вівторок вранці, 29 липня, на території Чернівецької області стався землетрус магнітудою 2,3 за шкалою Ріхтера. Це вже другий землетрус в регіоні за останній місяць. Про це повiдомляє Головний центр спеціального контролю України.
Підземні поштовхи 29 липня зафіксували неподалік сіл Волока та Грушівка Чернівецького району. Епіцентр залягав на глибині близько 2 км. Сейсмологи зазначили, що наразі йдеться про ледве відчутний землетрус, який не несе загрози ані населенню, ані об’єктам інфраструктури. Також землетрус магнітудою 2,6 бала на Буковині зафіксували у неділю, 13 липня.
Додамо, що західні та південні області України розташовані в сейсмічно активній зоні Вранча. Вона є частиною потужного сейсмоактивного поясу, який тягнеться через Середземне море, Грецію, Крим, Кавказ. Тут весь час періодично відбуваються землетруси.
За словами провідного фахівця навчально-наукової геофізичної обсерваторії Чернівецького національного університету Андрія Ніколаєва, кілька тектонічних розломів, які спричиняють землетруси, розташовані на території Буковини, пише «Молодий Буковинець».
«Місцеві тектонічні розломи можуть давати до 5 балів за шкалою Ріхтера. Один із найпотужніших проходить за горою Цецино на глибині 40-50 км. Два розломи перетинають центр Чернівців. Досить небезпечним є Сторожинецький розлом. Він спричинив у 1950 році п’ятибальний землетрус. Друга небезпечна зона знаходиться у районі Новодністровська. За кілька останніх років тут відбулося п’ять відчутних землетрусів магнітудою 4,5 бала. Але в цьому районі ймовірні підземні поштовхи навіть магнітудою 6-7 балів, однак лише локально. Усі великі річки, зокрема і Дністер, знаходяться в зоні тектонічних розломів, які генерують землетруси. Тому цей район сейсмічно активний», – розповів Андрій Ніколаєв.
Останній сильний землетрус магнітудою 5-6 балів у Чернівцях стався 4 березня 1977 року. За даними науковців, середньостатистична перерва між вранчівськими землетрусами триває 37 років (плюс-мінус чотири роки).
«Тобто, зараз цілком ймовірно може повторитися потужний карпатський землетрус. Але коли це точно буде, спрогнозувати неможливо. Однак місто Чернівці й наша область знаходяться в кращому положенні, ніж, скажімо, Одеська область чи столиця Молдови Кишинів», – зазначив Андрій Ніколаєв.
Як поводитися під час землетрусу:
- від початку поштовхів, які люди відчувають, до моменту максимальних коливань, минає приблизно 20 секунд. За цей короткий час треба встигнути вибігти на вулицю;
- якщо землетрус застав вас у приміщенні, спробуйте зайняти місце у дверному отворі (найміцніша частина будинку), під ліжком або під столом;
- тримайтеся подалі від вікон і великих предметів (шафи, холодильники й телевізори становлять потенційну загрозу);
- не можна залишати будівлю під час поштовхів, оскільки є ймовірність загибелі під уламками. Йти потрібно лише після того, як підземні поштовхи припиняться;
- не користуйтеся ліфтом – його може пошкодити під час поштовхів, і кабіна ліфта обірветься;
- якщо в момент землетрусу ви перебуваєте надворі, намагайтеся відбігти на відкриту місцевість якнайдалі від будинків та ліній електропередач;
- якщо землетрус застав вас у машині, зупиніть авто подалі від мостів і високих будівель, зачекайте в ньому, доки поштовхи припиняться.