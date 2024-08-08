Чотирьох членів злочинної організації викрили у листопаді 2023 року

Галицький районний суд виніс вирок екс-працівнику Львівської облради Юрій Юревичу та засновниці БФ «Зерно віри» Ярині Сподар, які переправляли військовозобовʼязаних через держкордон. Вони входили до злочинної групи помічника депутата Львівської облради Олександра Ганущина Андрія Тупіса, якому суд виніс вирок іще в березні. Суд призначив Юрію Юревичу 3 роки іспитового терміну, а Ярині Сподар – рік умовно.

Як вказано в матеріалах справи, у серпні 2023 року Юрій Юревич створив і очолив злочинну групу, до якої увійшли помічник депутата Львівської облради Олександра Ганущина Андрій Тупіс, львівʼянин Віталій Уштан та засновниця БФ «Зерно віри» Ярина Сподар. Юрій Юревич відповідав за пошук клієнтів та допомагав ухилянтам виготовити відповідні документи, які б дозволяли внести їх у систему «Шлях» та на підставі яких вони б могли виїхали за кордон. Після цього він вносив їх у систему та роздавав вказівки про місце й час перетину кордону, а також інструктував їх щодо версії, якої вони мають дотримуватись під час виїзду з України.

Своєю чергою, Ярина Сподар зустрічалась із клієнтами та брала від них гроші за перетин кордону. Слідчі зафіксували, що в серпні 2023 року вона зустрілась із одним із клієнтів поблизу ТРЦ Forum та отримала від нього 4500 доларів (164,6 тис. грн за курсом НБУ). Пізніше вона спустилась на підземну парковку торгового центру, де зустрілась із спільниками і передала їм частину грошей та отримала документи, які мала передати ухилянту. В листопаді чоловік за фіктивними документами виїхав за кордон.

Правоохоронці зафіксували ще декілька подібних випадків, коли злочинна організація допомагала військовозобовʼязаним чоловікам незаконно виїхати за кордон.

Під час досудового розслідування Юрій Юревич та Ярина Сподар уклали з прокурором угоду про визнання вини в організації незаконного переправлення через держкордон за ч. 3 ст. 332 ККУ. Враховуючи обставини справи, 2 серпня суддя Галицького райсуду Віталій Радченко визнав їх винними та призначив 5 років позбавлення волі. Однак суд замінив увʼязнення на 3 роки іспитового терміну для Юрія Юревича та рік умовно для Ярини Сподар. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що в березні 2024 року Галицький районний суд Львова виніс вирок Андрію Тупісу та призначив 180 тис. грн штрафу. У травні суд також виніс вирок військовому Віталію Уштану та призначив йому рік іспитового терміну.

27-річний Андрій Тупіс не один рік співпрацював з депутатом Львівської облради від «Європейської солідарності» Олександром Ганущином. Вже після затримання Ганущин заявив, що припиняє з ним співпрацю. Тупіс також є керівником створеної у 2022 році ГО «Команда єдності» та військовослужбовцем однієї з львівських бригад ТрО. Влітку 2023 року Андрій Тупіс оформив опікунство над своїм дідусем, якого за рішенням суду визнано недієздатним, що може бути підставою для звільнення з військової служби.