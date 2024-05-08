Артему Косову загрожує довічне ув'язнення

Слідчі Державного бюро розслідувань звершили досудове розслідування за фактом загибелі 16-річного хлопця на станції фунікулера у Києві. Тепер підозрюваному у вбивстві підлітка загрожує довічне ув’язнення. Про це у середу, 8 травня, повідомили у прес-службі ДБР.

Слідчі встановили, що 7 квітня 2024 року співробітник Управління державної охорони спровокував конфлікт із підлітками. Він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння і безпричинно чіплявся до пасажирів фунікулера, в тому числі до неповнолітніх.

«Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події», – повідомили у ДБР.

Раніше затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до 15 років.

У ході розслідування слідчі встановили, що вбивство підлітка вчинене з хуліганських мотивів, тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення.

Зазначимо, що у ДБР не повідомляють ім’я підозрюваного, але за даними «Бабеля», йдеться про Артема Косова.

Нагадаємо, 9 квітня 2024 року Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному у вбивстві запобіжний захід. Відповідно до рішення суду, Артем Косов перебуває під вартою до 5 червня 2024 року без права внесення застави.