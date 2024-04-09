Підозрюваний у вбивстві 16-річного хлопця у київському фунікулері

У вівторок, 9 квітня, Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному у вбивстві 16-річного хлопця у київському фунікулері запобіжний захід. Чоловік перебуватиме під вартою без права внесення застави. Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Підозрюваний у вбивстві підлітка співробітник Управління державної охорони перебуватиме під вартою до 5 червня 2024 року.

Як повідомляє «Суспільне», на судовому засіданні не було родини загиблого хлопця. За словами представника потерпілих Олександра Панченка, сім'я займається організацією похорону. Олександр Панченко також повідомив, що підозрюваний своєї провини не визнав.

Як інформував ZAXID.NET, ввечері неділі, 7 квітня, у київському фунікулері стався конфлікт між 16-річним хлопцем та чоловіком, внаслідок якого неповнолітній помер.

Слідчі встановили, після виходу з вагона на верхній станції водій Управління державної охорони штовхнув підлітка. Хлопець впав та розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Підліток помер на місці події.

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У вівторок, 9 квітня, у прес-службі ДБР повідомили, що під час конфлікту чоловік перебував у нетверезому стані. Експертиза виявила у крові підозрюваного 1,2 проміле алкоголю.

Співробітника Управління державної охорони підозрюють в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.