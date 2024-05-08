Компанія Dragon Capital відкрила першу чергу Lviv Industrial Park: чому це важливо для міста
Згодом на території індустріального парку зведуть ще п’ять черг сучасних логістичних та виробничих комплексів
Найбільша в Україні інвестиційна компанія Dragon Capital офіційно відкрила першу чергу М10 Lviv Industrial Park. Це складський комплекс площею понад 14 тисяч метрів квадратних.
Dragon Capital розбудовує індустріальний парк у промисловій зоні мікрорайону Рясне-2. Першу чергу орендувала компанія «Аврора Мультимаркет», яка є найбільшою українською мережею магазинів формату one dollar store.
«Аврора» – один із ритейлерів, які в Україні найшвидше зростають, швидко зреагувала й орендувала весь цей склад. Це нам розв'язує руки, щоб вже думати про наступні черги. Ми ведемо перемовини з потенційними орендарями наступних черг. У нас під це є фінансування – нашої компанії і ЄБРР», – розповів Томаш Фіала, гендиректор української інвестиційної компанії Dragon Capital.
Розбудова цього індустріального парку є важливою як для Львова, так і області.
«По-перше, це є робочі місця. Люди будуть мати роботу. По-друге, це податки, адже сьогодні держава конче потребує ресурсу для того, щоб оборонятися і підтримувати ЗСУ. Тому все, що стосується економічної незалежності – це наш пріоритет», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.
Перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик також акцентував на важливості відкриття нової локації.
«Dragon Capital – це компанія зі світовим ім’ям, це найбільша інвестиційна компанія України. Коли вона продовжує інвестувати в Україну, це хороший сигнал іншому бізнесу, що треба вірити в державу і економічно підтримувати її. З іншого боку, це податки до бюджетів всіх рівнів», – зазначив Андрій Годик.
На території Lviv Industrial Park буде ще п’ять черг сучасних логістичних та виробничих комплексів.
«Ми будуватимемо під конкретного замовника, тобто замовник каже, що йому потрібно, які в нього є виробничі цикли. Ми ці виробничі цикли конвертуємо в будівлю, яка максимально відповідає його потребам», – розповів інвестиційний директор Dragon Capital Михайло Сакун.
Передбачене також облаштування спільної інфраструктури для усіх резидентів. Наразі це єдиний український проект, який отримав міжнародне страхування від воєнних ризиків.