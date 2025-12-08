Голова Закарпатської ОВА заявив, що не має юридичного обовʼязку декларувати майно ексдружини

Національна поліція України відкрила кримінальне провадження щодо голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького за статтею «Декларування недостовірної інформації». Про це йдеться у відповіді правоохоронців на звернення юристів проєкту «Тисни», повідомили 6 грудня у Bihus.Info.

Нагадаємо, після розслідування журналістів стало відомо, що голова Закарпатської ОВА не вказав у своїй декларації колишню дружину, хоча пара продовжує проживати разом, користуючись будинком в історичному центрі Ужгорода, записаним на колишнього тестя Білецького.

За даними Bihus.Info, з початку повномасштабного вторгнення РФ Мирослав та Оксана Білецькі разом виїздили за кордон щонайменше 8 разів. Частина з цих поїздок співпали з робочими поїздками голови Закарпатської ОВА.

Ексдружина голови ОВА має частки у низці компаній, а серед її партнерів – дружини нардепів Василя Петьовки та Валерія Лунченка. Також вона фігурувала у спільному бізнесі з контрабандистом та колишнім митником Валерієм Пересоляком, внесеним у санкційний список РНБО та мала спільну компанію з керівником КП Виноградівської міської ради Артуром Шерегі, у якого журналісти знайшли російські активи та російський паспорт.

Ексдружина та діти Мирослава Білецького через інвестфонд «Естейт Фінанс» мають частку у компанії «Юкрейніан Натс Продакшн», бенефіціарами якої є колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та екснардеп Ігор Котвіцький.

Голова Закарпатської ОВА у коментарі журналістам заявив, що не має юридичного обовʼязку декларувати майно колишньої дружини, а на його роботу сторонні люди не впливають.

Зазначимо, що за декларування недостовірної інформації в Україні передбачено кримінальну відповідальність. Санкції ст.366-2 ККУ передбачають від 68 тис. грн штрафу до двох років ув’язнення (якщо відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2,5 тис прожиткових мінімумів для працездатних осіб).