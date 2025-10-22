Мирослав Білецький очолив Закарпатську ОВА у 2024 році

Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький не вказує в декларації статки колишньої дружини Оксани Білецької, з якою багато років після розлучення живе разом. Ексдружина має спільний бізнес із оточенням колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та низки скандальних нардепів. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info, опублікованому 21 жовтня.

Мирослава Білецького призначили головою Закарпатської ОВА наприкінці 2024 року. До цього він три роки працював першим заступником голови обласної адміністрації та був депутатом Закарпатської обласної ради від партії «Рідне Закарпаття». Цю партію у 2020 році заснували четверо народних депутатів від Закарпаття – Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк, які у Верховній Раді входять до групи «Довіра».

У своїх деклараціях Мирослав Білецький декларував лише 912 тис. грн заробітної плати, 220 тис. грн на рахунку в банку та ще 2 млн грн і 100 тис. доларів готівки. У власності Мирослава Білецького квартира у селі Рокосово Хустського району, два екскаватори і два трактори.

Із дружиною Оксаною Білецькою голова ОВА офіційно розлучився ще у 2016 році, однак продовжує жити разом із нею як у будинку в центрі Ужгорода, записаному на її батька, так і в розкішному маєтку в передмісті Хуста. При цьому, журналісти зафіксували, як колишня дружина вранці проводить його на роботу та кілька разів разом із ним виїжджала за кордон. Їхні спільні поїздки збігаються з датами закордонних відряджень Мирослава Білецького.

Оксана Білецька активно займається бізнесом і має частки у цілій низці різнопрофільних компаній. Хоча раніше вона працювала у Хустському відділі освіти. Тепер же серед її бізнес-партнерок – дружини впливових у регіоні нардепів – Василя Петьовки (двоюрідного брата Віктора Балоги) та Валерія Лунченка. Разом вони володіють 5-ма теле- і радіокомпаніями. Також вона фігурувала у спільному бізнесі з контрабандистом та колишнім митником Валерієм Пересоляком, внесеним у санкційний список РНБО. Ще Оксана Білецька мала спільну компанію з керівником одного з комунальних підприємств Виноградівської міської ради Артуром Шерегі, у якого журналісти знайшли російські активи та російський паспорт.

Ексдружина та діти Мирослава Білецького через інвестфонд «Естейт Фінанс» мають частку у компанії «Юкрейніан Натс Продакшн», бенефіціарами якої є колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та екснардеп Ігор Котвіцький.

Ще у двох агрокомпаніях Авакова та Котвіцького частку має Мирослава Опшитош – супутниця старшого сина Мирослава Білецького – Дмитра, який є депутатом Хустської міської ради. Судячи з соцмереж, у 2021 році Дмитро Білецький та Мирослава Опшитош одружилися та регулярно публікують спільні фото, але у деклараціях депутат її не вказує.

Прикметно, що на Мирославу Опшитош записана значна кількість майна та активів. Зокрема, їй належить земельна ділянка у центрі Хуста під ЖК Shayan lux house, а в самому комплексі вона має квартиру та три комерційні приміщення. Також Мирослава Опшитош зазначається власницею торгових приміщень ринку – загалом на майже 1000 м2, двох квартир у Хусті та кількох гектарів землі у курортному Шаяні.

Сам Мирослав Білецький в коментарі журналістам заявив, що не має юридичного обовʼязку декларувати майно колишньої дружини, а на його роботу сторонні люди не впливають.