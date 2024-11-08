Мирослав Білецький є депутатом Закарпатської обласної ради від партії «Рідне Закарпаття»

Кабінет міністрів України погодив призначення депутата Закарпатської обласної ради від партії «Рідне Закарпаття» Мирослава Білецького головою Закарпатської ОДА. Про це 8 листопада повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

З лютого 2021 року Мирослав Білецький працював першим заступником Віктора Микити, а після переведення полковника СБУ на посаду заступника голови Офісу Президента у вересні 2024 року виконував обов’язки керівника Закарпатської облдержадміністрації.

Мирослав Білецький є уродженцем села Рокосово Хустського району. Закінчив «Львівську політехніку» за спеціальністю «Економіка підприємства». Працював директором Нанківського цегельного заводу, очолював підприємство «Хуст-спецавтотранс» та був головою правління СТОВ «Україна».

У 2019 році Мирослав Білецький був кандидатом у депутати від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана», а на місцевих виборах 2020 року набрав рекордну серед усіх обраних депутатів кількість голосів виборців (понад 6,6 тис) і ввійшов до Закарпатської обласної ради від політичної партії «Рідне Закарпаття».

За декларацією НАЗК, у 2023 році на посаді першого заступника голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький заробив 504 тис. грн. В його власності квартира у селі Рокосово, автопарк спецтехніки (трактори та екскаватори), 2,5 млн грн і 82,5 тис. доларів готівкою.