Уряд погодив призначення Мирослава Білецького головою Закарпатської ОДА
З лютого 2021 року Мирослав Білецький працював першим заступником голови обласної адміністрації
Кабінет міністрів України погодив призначення депутата Закарпатської обласної ради від партії «Рідне Закарпаття» Мирослава Білецького головою Закарпатської ОДА. Про це 8 листопада повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
З лютого 2021 року Мирослав Білецький працював першим заступником Віктора Микити, а після переведення полковника СБУ на посаду заступника голови Офісу Президента у вересні 2024 року виконував обов’язки керівника Закарпатської облдержадміністрації.
Мирослав Білецький є уродженцем села Рокосово Хустського району. Закінчив «Львівську політехніку» за спеціальністю «Економіка підприємства». Працював директором Нанківського цегельного заводу, очолював підприємство «Хуст-спецавтотранс» та був головою правління СТОВ «Україна».
У 2019 році Мирослав Білецький був кандидатом у депутати від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана», а на місцевих виборах 2020 року набрав рекордну серед усіх обраних депутатів кількість голосів виборців (понад 6,6 тис) і ввійшов до Закарпатської обласної ради від політичної партії «Рідне Закарпаття».
За декларацією НАЗК, у 2023 році на посаді першого заступника голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький заробив 504 тис. грн. В його власності квартира у селі Рокосово, автопарк спецтехніки (трактори та екскаватори), 2,5 млн грн і 82,5 тис. доларів готівкою.