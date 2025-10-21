Галина Драч разом із чоловіком Богданом Драчем у салоні Tаїna в Кракові напередодні його відкриття

45-річна депутатка Львівської районної ради від партії «Європейська солідарність» Галина Драч відкрила салон краси у Кракові та не вказала його в деклараціях про доходи, хоча й зареєстрована як підприємиця в Польщі. На це звернув увагу сайт Lviv.media. У коментарі журналістам Галина Драч заявила, що вони не мають права перевіряти її декларацію, а лише ознайомлюватись.

Галина Драч пройшла до Львівської районної ради на виборах у 2020 році. До цього у 2015 році вона балотувалась до Львівської міської ради, але не пройшла. Натомість вона була помічницею народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Кота.

Судячи зі сторінки салону Tаїna в інстаграмі, його відкрили 2 квітня 2023 року на вул. Львівській, 10, неподалік центру Кракова. У описі сторінки вказано, що засновницею салону є Галина Драч. Ціни на послуги як для Кракова демократичні, наприклад, класичний манікюр коштує від 160 злотих (близько 1800 грн), а фарбування і корекція брів – від 90 злотих (близько 1000 грн). Аналогічні ціни можна знайти і в іншому українському мережевому салоні GBar, який розташований на тій же вул. Львівській.

У своїх соцмережах Галина Драч не приховує зв’язок із салоном. Зокрема, на фейсбук-сторінці вона опублікувала фото разом із чоловіком та донькою у салоні краси TAINA, але в коментарі журналістам заплуталась у посадах, які вона там обіймає, та відмовилась коментувати питання про декларування цього бізнесу.

«Я там як артдиректор. Дивіться, я мушу спілкуватись, бо в мене там є юристи, бухгалтери. Я вам говорю по факту, я SMM, отак можна це назвати», – сказала Галина Драч.

Щоправда, пізніше Галина Драч перетелефонвувала журналістам і заявила, що журналісти не мають права перевіряти інформацію, яку вона вказала в своїй декларації, а можуть лише ознайомлюватися з нею.

«Якщо ви хочете якісь гарячі пиріжки спекти на цій новині, то це погана ідея. Якщо ви хочете поспілкуватись і щось з'ясувати, ну, то з’ясовуйте. Ви собі ознайомлюєтесь? Ну, то ознайомлюйтесь. Ви собі якось це трактуєте? Ну, трактуйте. Ви там собі робите якісь припущення? Ну, робіть собі якісь припущення…», – сказала Галина Драч і кинула слухавку.

За даними Головного управління статистики Польщі, Галина Драч зареєстрована як підприємиця за адресою свого ж салону, а на чеку про послуги вказане її ім’я. У вересні 2022 року чоловік депутатки Богдан Драч зареєстрував у Польщі ФОП із КВЕДами для діяльності салонів краси. Адресою ведення діяльності вказане місце реєстрації салону TAINA – вул. Львівська, 10.

Попри це, в жодній декларації Галини Драч, починаючи з 2023 року, не вказані доходи від діяльності салону ані її, ані чоловіка. У декларації за 2023 рік депутатка вказала лише 33 тис. грн заробітку від бізнесу, тоді як її чоловік – 3,4 млн грн. Також родина задекларувала 325 тис. доларів та 200 тис. грн готівки, а також 32,5 тис. злотих на рахунку в польському банку (373,8 тис. грн).

У декларації за 2024 рік Галина Драч не вказала взагалі ніякого доходу, тоді як заробітки її чоловіка зросли до понад 4,7 млн грн.

Варто додати, що Богдан Драч разом із депутатом Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Петром Адамиком володіє мережею пекарень, які працюють під маркою «Грузинський хліб». Ще у 2021 році Галина Драч представлялась помічницею депутата на громадських засадах. У Львівській райраді Галина Драч входить до постійної комісії з питань агропромислового комплексу та земельних відносин.