24-річний Богдан Юрків є депутатом Сколівської міської ради

Сколівський районний суд оштрафував 24-річного депутата Сколівської міської ради, керівника секретаріату партії «Європейська солідарність» Львівщини та помічника нардепа Олега Синютки Богдана Юрківа за невчасно подану декларацію про доходи за 2023 рік. Суд призначив йому 850 грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, Богдан Юрків подав декларацію про доходи за 2023 рік 2 квітня 2024 року, тоді як кінцевий термін подачі закінчився 31 березня. Судове засідання в цій справі призначали пʼять разів, починаючи з червня 2025 року. Однак депутат зʼявився лише на одне – 25 серпня. В суді він свою провину заперечив, зазначивши, що в час, коли треба було подати декларацію про доходи, він був на лікуванні. Щоправда, деклараційний період тривав із січня по 31 березня включно, а Богдан Юрків був на лікуванні з 30 березня до 8 квітня. Чому він раніше не подав декларацію, депутат не пояснив.

Оскільки Богдан Юрків кілька разів проігнорував судові засідання, суддя Володимир Микитин вирішив винести постанову без його присутності. Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та оштрафував на 850 грн. Він має сплатити ще 605 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що в декларації про доходи за 2023 рік Богдан Юрків не вказав жодного майна, задекларувавши лише 206,9 тис. грн зарплати в Львівській територіальній організації політичної партії Європейська солідарність та 138,5 тис. грн заробітку як помічник народного депутата Олега Синютки. Також він задекларував 4 тис. доларів готівки.