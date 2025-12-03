Богдан Юрків є депутатом Сколівської міської ради

Львівський апеляційний суд залишив чинним 850 грн штрафу 24-річному депутату Сколівської міської ради Богдану Юрківу за невчасно подану декларацію про доходи за 2023 рік. Паралельно він є керівником секретаріату партії «Європейська солідарність» Львівщини та помічником народного депутата від партії «Європейська солідарність» Олега Синютки.

За матеріалами справи, Богдан Юрків подав декларацію про доходи за 2023 рік 2 квітня 2024 року, тоді як кінцевий термін подачі закінчився 31 березня. Судове засідання в цій справі призначали пʼять разів, починаючи з червня 2025 року. Однак депутат зʼявився лише на одне – 25 серпня. В суді він свою провину заперечив, зазначивши, що в час, коли треба було подати декларацію про доходи, він був на лікуванні. Щоправда, деклараційний період тривав із січня по 31 березня включно, а Богдан Юрків був на лікуванні з 30 березня до 8 квітня. Чому він раніше не подав декларацію, депутат не пояснив.

У вересні Сколівський районний суд визнав його винним за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та оштрафував на 850 грн. Богдан Юрків намагався оскаржити цю постанову в апеляції, а його адвокати клопотали про відвід судді Михайла Романюка. Однак всі клопотання суд відхилив і підтвердив штраф. Постанова апеляційного суду остаточна й оскаржити її не можна.

Сам же Богдан Юрків перед засіданням апеляційного суду на сторінках у соцмережах зазначив, що не отримував повідомлення про виклик до суду і насправді він заповнив декларацію ще за два тижні до дедлайну. Хоча в матеріалах справи цієї інформації не було.

Додамо, що в декларації про доходи за 2023 рік Богдан Юрків не вказав жодного майна, задекларувавши лише 206,9 тис. грн зарплати у Львівській територіальній організації політичної партії «Європейська солідарність» та 138,5 тис. грн заробітку як помічник народного депутата Олега Синютки. Також він задекларував 4 тис. доларів готівки.