У суді Ярослав Гаврильчук повністю визнвв провину та розкаявся

Жидачівський районний суд 13 серпня визнав винним депутата та секретаря Жидачівської міськради Ярослава Гаврильчука у конфлікті інтересів та несвоєчасному декларуванні. Депутата оштрафували на 3,4 тис. грн. Згідно з опублікованою в судовому реєстрі постановою, він голосував за кошторис на утримання апарату міськради та подав три щорічні декларації у липні 2025 року.

У матеріалах справи йдеться, що Ярослав Гаврильчук як секретар міської ради не повідомив, що проголосував за виділення грошей на утримання апарату ради. Йдеться про виплату надбавок, премій та матеріальної допомоги міському голові Володимиру Левку у 2024 та 2025 роках. Суд вважає це конфліктом інтересів. Згідно з голосуванням, мер мав отримати 50% надбавки від посадового окладу за важливу роботу у 2024 році й 130% у 2025 році. Крім цього, щомісячну премію встановили на рівні 100% у 2024 році та 130% у 2025 році. Також секретар голосував за виділення матеріальної допомоги та грошей на оздоровлення.

Ярослав Гаврильчук з 2021 по 2023 роки невчасно подавав щорічну декларацію про доходи. Під час розгляду справи він повністю визнав провину та розкаявся. Депутат пояснював у суді, що є людиною похилого віку й не вміє добре користуватися комп'ютером.

«Просив врахувати те, що є особою похилого віку, не володіє належним чином комп’ютерною технікою. У зв'язку з введенням воєнного стану подання декларацій було відтерміновано, а тому належно не зорієнтувався в ситуації та вчасно не подав декларації», – суд наводить аргументи Ярослава Гаврильчука.

Щодо голосування за утримання апарату ради Гаврильчук сказав, що вважав, що конфлікту інтересів немає, бо мер не брав участі в голосуванні.

Суддя Святослав Сливка визнав Ярослава Гаврильчука винним у конфлікті інтересів та несвоєчасному декларуванні (ч. 1 ст. 172-7, ч. 2 ст. 172-7, ч. 1 ст. 172-6 КУпАП) й оштрафував на 3,4 тис. грн. Також депутат має заплатити 605 грн судового збору. Постанову можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Додамо, що Ярослав Гаврильчук до Жидачівської міськради пройшов від «Європейської солідарності» З 2019 року він також є радником міського голови Володимира Левка.