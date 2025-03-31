Мирослава Білецького призначили головою Закарпатської ОДА у листопаді 2024 року

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 27 березня.

Мирослав Білецький задекларував 912 тис. грн заробітної плати. На банківському рахунку в голови ОВА 220 тис. грн, ще 2 млн грн та 100 тис. доларів він тримає готівкою. У власності Мирослава Білецького квартира у селі Рокосово Хустського району, два екскаватори і два трактори.

Нагадаємо, Мирослава Білецького призначили головою Закарпатської ОВА у листопаді 2024 року. Доти він працював першим заступником голови ОВА Віктора Микити, якого перевели на посаду заступника голови Офісу президента.

У 2019 році Мирослав Білецький був кандидатом у депутати до Верховної Ради від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана», але обраний не був. А на місцевих виборах 2020 року набрав рекордну серед усіх обраних депутатів кількість голосів виборців (понад 6,6 тис) і ввійшов до Закарпатської обласної ради від політичної партії «Рідне Закарпаття». Це партія, яку у 2020 році заснували четверо народних депутатів від Закарпаття – Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владіслав Поляк, які у Верховній Раді входять до групи «Довіра».