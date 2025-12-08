Нардеп під приводом відрядження до Угорщини відпочивав на острові Родос у Греції

Депутату Дніпровської міськради, який обіймає посаду голови одного з районів адміністрації, повідомили про підозру у виїзді за кордон за допомогою підроблених документів. Посадовець підробив документи про відрядження, щоб поїхати з сімʼєю на відпочинок у Грецію, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у понеділок, 8 грудня.

За даними слідства, депутат Дніпровської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ, який нині є членом депутатської групи «За Україну! За Дніпро!», у червні 2023 року поїхав за кордон у приватних справах. Оскільки депутати можуть виїжджати з України у відрядження, він вирішив підробити документи.

«Щоб обійти встановлені правила, він організував фіктивне запрошення від іноземної компанії для нібито участі в конференції в Угорщині. Жодного заходу насправді не було. Отримавши дозвіл на виїзд, депутат разом із сім’єю вирушив на відпочинок на острів Родос у Греції, де перебував з 27 червня по 13 липня 2023 року. Після цього повернувся в Україну», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Посадовцю повідомили про. підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 ККУ (внесення неправдивих відомостей та використання підробленого документа).

Нагадаємо, на початку грудня журналісти Bihus.info спіймали народного депутата від фракції «Слуга народу» Юрія Камельчука на брехні про те, що він їздив у службове відрядження на форум у Страсбург, а не у відпустку в Португалію. У листопаді він виїхав в Європу разом із коханою Дарією Саєд попри заборону.

При цьому сам Камельчук не міг пояснити журналістам мету своєї поїздки. Він плутався і говорив, що це була «парламентська робота», згодом казав, що мав відпустку, а ще «питання, пов’язані зі здоров’ям дружини».