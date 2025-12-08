У Львові відбулися змагання за участю ветеранів Kordon Race

У суботу, 6 грудня, у Львові відбулися благодійні військово-тактичні змагання Kordon Race. Зібрані під час заходу гроші спрямують на створення центру для ветеранів Kordon Academy, що працюватиме над реабілітацією, підтримкою та розвитком колишніх військовослужбовців.

Як повідомили організатори Kordon Race, цьогоріч це вже четверті змагання, у яких взяли участь понад 300 учасників різного віку й рівня підготовки. Серед них – діти, ветерани, професійні спортсмени, аматори та діючі військовослужбовці. Учасники долали складні тактичні маршрути з понад 20 перешкодами, вправлялися у витривалості, командній взаємодії та військово-спортивних навичках. Окремо відбувся трейловий забіг на понад 10 км.

У змаганнях взяли участь ветерани та всі охочі (фото організаторів)

«Кordon Race має на меті не лише популяризувати спорт та фізичну підготовку, а й об’єднати громаду навколо підтримки тих, хто захищав Україну. Створення центру Kordon Academy стане важливим кроком у розвитку інфраструктури для ветеранів: він передбачатиме навчальні програми, спортивні та реабілітаційні напрямки, а також простір для комунікації та адаптації», – зазначив організатор змагань Петро Жовнич.

З його слів, змагання пройшли у дружній атмосфері єдності та взаємної підтримки. Учасники та глядачі наголошували на важливості таких заходів, які поєднують спорт, патріотизм і благодійність. Під час заходу зібрали понад 200 тис. грн, які скерують на створення центру для ветеранів.