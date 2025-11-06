Учасниками заходу будуть ветерани та всі охочі

6 грудня, у День Збройних сил України, на території !FESTrepublic у Львові пройде 9-й військово-тактичний забіг з перешкодами Kordon Race та трейловий забіг Kordon Trail. Зібрані кошти скерують на створення та розвиток ветеранського навчального центру. Організатори благодійного забігу оголосили про початок реєстрації учасників заходу.

Як зазначають організатори Kordon Race, цей захід вже давно вийшов за рамки звичайних спортивних змагань, перетворившись на потужну благодійну платформу, що об'єднує військових, ветеранів, їхні родини, а також активну цивільну молодь. Головна місія – підтримка адаптації ветеранів.

«Ключовою метою Kordon Race 6 грудня є збір коштів на створення та розвиток ветеранського навчального центру Kordon Academy. Цей центр покликаний забезпечити адаптацію захисників та захисниць до мирного життя, передаючи їм нові знання, досвід та навички для майбутнього», – йдеться в повідомленні.

Учасники змагань долатимуть спеціально спроєктовану трасу з понад 20 оригінальними та надскладними перешкодами. Змагання передбачають кілька категорій, щоб кожен міг знайти свій виклик:

т рейловий забіг на 1 3 км

Individual & Team – о сновні змагальні дистанції для спортсменів-аматорів, професіоналів та команд

Special (Адаптивний забіг) – с пеціально облаштована та узгоджена з реабілітологами дистанція для ветеранів з ампутаціями та обмеженими можливостями.

Fun/Family – д истанція для родин та друзів, де головне – командний дух та позитивні емоції, а не час.

Children – о кремий забіг з перешкодами для наймолодших учасників.

Протягом дня на території !FESTrepublic також діятиме зона знань, де відбудуться майстер-класи з тактичної медицини, мінної безпеки та зустрічі з кінологами Державної прикордонної служби України.

«Kordon Race – це не лише про фізичну підготовку. Це демонстрація нашої стійкості, єдності та непохитної підтримки тих, хто захищає наші кордони. 6 грудня ми знову зберемося, щоб кинути виклик собі та зміцнити спільноту Kordon Academy – ветеранський центр, який ми вже скоро ми відкриваємо і який допоможе нашим ветеранам будувати нове життя. Тож ми запрошуємо всіх львів'ян та гостей міста долучитися – не лише бігти, але й стати частиною цієї великої справи», – зазначив організатор змагань Петро Жовнич

Реєстрація на всі дистанції вже відкрита на офіційному сайті. Кількість місць обмежена. Змагання пройдуть на території !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26).