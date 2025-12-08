Вчительці зі Львова присвоїли звання «Заслужений вчитель України»
Відзнаку отримала вчителька фізики Львівської гімназії «Престиж»
Президент України відзначив державною нагородою педагогиню зі Львова. Почесне звання «Заслужений вчитель України» отримала Галина Коваль. Про це йдеться в указі, який оприлюднили 7 грудня.
Відзнаку «Заслужений вчитель України» отримала педагогиня Галина Коваль – вчитель вищої категорії, яка викладає фізику та астрономію у Львівській гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов «Престиж». Також вона раніше долучалася до написання авторського підручника з фізики, який розробляла команда фізиків із Львівщини.
«За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддане виконання службового обов’язку в умовах воєнного стану, вірність Українському народові», – йдеться в указі президента.
Звання «Заслужений вчитель України» присвоюється педагогам за великі досягнення у навчанні учнів та вагомі внески у розвиток освіти та високий професіоналізм.
