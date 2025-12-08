Галина Коваль навчає учнів фізики та астрономії

Президент України відзначив державною нагородою педагогиню зі Львова. Почесне звання «Заслужений вчитель України» отримала Галина Коваль. Про це йдеться в указі, який оприлюднили 7 грудня.

Відзнаку «Заслужений вчитель України» отримала педагогиня Галина Коваль – вчитель вищої категорії, яка викладає фізику та астрономію у Львівській гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов «Престиж». Також вона раніше долучалася до написання авторського підручника з фізики, який розробляла команда фізиків із Львівщини.

«За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддане виконання службового обов’язку в умовах воєнного стану, вірність Українському народові», – йдеться в указі президента.

Звання «Заслужений вчитель України» присвоюється педагогам за великі досягнення у навчанні учнів та вагомі внески у розвиток освіти та високий професіоналізм.

