Нагороди вручили напередодні Дня працівників освіти

Президент України присвоїв звання «Заслужений вчитель України» двом педагогиням з Львівщини. Державну нагороду освітянкам вручив голова ЛОВА, інформує пресслужба.

Заслуженими вчительками України стали педагогиня львівської школи №97 Соломія Антоняк та вчителька Яворівської школи №2 Надія Манько.

«У цій нагороді є величезна частка праці тих учнів, яких я навчала та люблю. Мені пощастило, що мої вихованці – це справедливі, добрі, віддані справі люди. Я радію, що вони є гарними працівниками у різних сферах, захищають Україну, а дехто, на жаль, загинув героїчно у боротьбі з ворогом», – зазначила Надія Манько.

Також нагрудний знак «Василь Сухомлинський» вручили Любомирі Шевчук, методистці КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук».