Форум відбудеться 2 жовтня у просторі KIVSH

До Дня працівників освіти у Львові організують форум «Точки перетину». Захід відбудеться 2 жовтня у просторі KIVSH (вул. Шевченка, 120Г) і має за мету налагодити діалог між освітянами та представниками інших галузей.

Як повідомили у Львівській міськраді, на форумі понад 300 учасників з різних регіонів України обговорять взаємодію освіти зі спортом, культурою, урбаністикою, технологіями, бізнесом і неформальним навчанням, міжнародною співпрацею, а також виклики війни й суспільні трансформації. Адже, як наголошують у департаменті освіти і культури, саме на перетині ідей, досвіду та бачень народжуються якісні зміни.

«Ми хочемо ширше подивитись на освіту в контексті взаємозв’язку з іншими сферами життя. Будемо говорити про точки перетину між освітою та іншими галузями, які тісно переплітаються. Також це буде чудова нагода зустрітися напередодні Дня освітянина, поспілкуватись, набратися нових ідей та сил. І, безперечно, важливо те, що наші спікери – це фахові люди в кожній із галузей, які мають що сказати і чим поділитись», – повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

На форумі економісти, управлінці, медійники, освітяни, спортсмени, волонтери та ветерани ділитимуться досвідом, історіями успіху та баченням майбутнього у форматі інтерв’ю.

Зареєструватись на форум можна за посиланням. З детальною програмою ознайомитись тут. Початок форуму – о 12:30.