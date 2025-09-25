Підтвердити грант на навчання студенти-першокурсники мають до 25 жовтня

У застосунку «Дія» першокурсникам українських ЗВО почали надходити сертифікати на освітні гранти. Міністерство освіти і науки (МОН) назвало термін, до якого студенти мають підтвердити їх, щоб не втратити грант на навчання, а також розповіло, кому перераховуватимуть гроші – студенту чи університету.

За даними МОН, підтвердити грант на навчання студенти-першокурсники мають до 25 жовтня. На початку жовтня гранти почнуть надходити й студентам другого курсу.

Гроші гранту перераховують безпосередньо від МОН на спеціальний рахунок закладу вищої освіти для покриття (повністю або частково) вартості навчання за контрактом. Сам студент грантових грошей не отримує. Підставою для перерахунку грошей є підтверджений сертифікат у «Дії».

Що робити першокурсникам (вступ 2025 року):

перевірити «Дію» (оновити застосунок за потреби);

очікувати сповіщення в «Дії» про надходження сертифіката;

відкрити сертифікат на освітній грант та підтвердити його (в разі згоди) в «Дії» у визначений термін (до 25 жовтня);

оплату в межах суми гранту МОН перераховує університету (перший платіж (50%) – до 1 грудня, другий (50%) – до 1 квітня), про що ви отримаєте сповіщення в застосунку;

стежити за успішністю навчання та оплатою .

Що робити студентам другого курсу (одержувачам грантів з 2024 року):

очікувати сертифікат у «Дії» – надсилання відбувається поетапно;

після появи – підтвердити сертифікат у «Дії» в зазначений термін;

перевірити відсутність заборгованостей у закладі (академічної та фінансової). Це умова продовження гранту.

Якщо студент змінив освітню програму чи заклад, грант йде за ним: МОН здійснює переоформлення без втрати права на підтримку (за умови виконання вимог щодо надання гранту певного рівня на відповідну нову спеціальність).

Студентам, які перевелися на іншу спеціальність, в інший заклад освіти (починаючи з березня 2025 року), спочатку МОН здійснить переоформлення гранту, а наступним етапом буде продовження. Обидва етапи потребують від здобувача підтвердження в «Дії».

Який вигляд має підтвердження в «Дії»:

у «Дії» ви бачите сертифікат на освітній грант з інформацією про рівень і його розмір на навчальний рік;

якщо ви згодні, натискаєте «Підтвердити», – після цього МОН отримає інформацію про підтвердження та протягом 10 днів затвердить грант наказом.

Сума гранту для першокурсників визначатиметься за результатами мінімум двох предметів НМТ:

150+ балів (або 140+ балів для спеціальностей з особливою підтримкою) – базова сума від 17 тис. грн на рік;

170+ балів – базова сума від 25 тис. грн на рік.

Сума гранту може збільшуватися з урахуванням коефіцієнтів підтримки окремих спеціальностей. Ваш індивідуальний розмір і підстави нарахування будуть зазначені в сертифікаті в «Дії».

Для другокурсників (вступників 2024 року) сума гранту на 2025/26 навчальний рік, якщо здобувач не змінює освітню програму, буде індексована пропорційно підвищенню вартості його навчання, але не більш як на 12%.