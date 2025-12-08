У Львові влаштували фестиваль «Перших п’єс» – театральні читання та вистави за творами військовослужбовців, ветеранів та ветеранок. Подія відбувалася протягом 5-7 грудня.

У програмі фестивалю – 12 п’єс, написаних пацієнтами Центру Unbroken. Серед них – «Директор ліфту».

«Написали її спільно ветерани Unbroken разом з Іриною Гарець. Це комедія, легкий жанр, у якому багато імпровізації. Є така людина, яка називається директор ліфту, і вона придумала собі, так би мовити, бізнес – брати з усіх по 25 євро», – розповіла режисерка читання Світлана Федєшова.

Серед учасників театрального читання п’єси «Директор ліфту» – Назар Красовський. У 2023 році захисник отримав травму спинного мозку. Зараз він проходить реабілітацію у центрі Unbroken. У п’єсі Назар грає роль смерті. Ставлення до неї після війни змінилося. Це його дебют на сцені, і тепер ветеран замислюється над написанням власної п’єси – драми про історію Маріуполя.

«Я зразу взяв роль смерті, бо це те, чого я не боюся, те, що можу виразити інакше. Вона має бути без страху, навіть комедійною», – каже ветеран Назар Красовський.

У програмі фестивалю також – п’єса військового 3-ї штурмової бригади Філіпа Хворостянкіна. Спершу свої думки та події він занотовував у щоденнику, але все змінилося, коли потрапив на реабілітацію до Unbroken після важкого поранення рук. Там, у межах програми реабілітації, він почав працювати з режисерами. Тепер на великій сцені представляє глядачам свою п’єсу – «Філ».

«Вона, можна сказати, автобіографічна. Там є спогади з початку війни, а потім переходимо до бойових дій – ближнього бою. Це все одно, що піти до церкви на сповідь або до психотерапевта – розвантажитися, зняти напругу. А сцена – це гарний спосіб для військових», – розповів Філіп Хворостянкін.

Фестиваль «Перших п’єс. Львів» організували львівський театр «Незламні» – волонтерська ініціатива митців для пацієнтів центру Unbroken – спільно з київським «Театром ветеранів». Обидві ініціативи створені для того, щоб допомогти захисникам та захисницям знайти новий спосіб життя після травми та розповісти правду про війну.

«Ми вбачаємо в цьому процес реінтеграції. Не всім підходить такий метод, але кому підходить, – це дуже дієво», – зазначила координаторка фестивалю Ірина Гарець.

Заключною подією триденного фестивалю стала вистава «Військова мама» від київського «Театру ветеранів». На сцені – як професійні актори, так і ветерани. «Військова мама» – це вистава про вибір, біль і людяність під час війни. У центрі сюжету – медикиня, що рятує життя побратимів, але змушена жертвувати найціннішим – вихованням дитини.

«Я просто хотіла чесно розповісти про те, що відбувається з військовими, з жінками, які мають дітей і продовжують служити, що відбувається з ветеранами», – зазначила авторка вистави Аліна Сарнацька.

Нещодавно ця вистава здобула перемогу у номінації «Краща вистава – рефлексія на тему війни» Всеукраїнського театрального конкурсу «Гра».