У вівторок, 9 вересня, відома грузинська співачка Ніно Катамадзе влаштувала безкоштовний концерт у центрі Львова. У дворику Ратуші зібралися військові, які перебувають на лікуванні у місті.

Це пацієнти центру Unbroken, Superhumans, NextStep Ukraine, абілітаційного центру, прикордонного госпіталю, реабілітаційного центру «Галичина», госпіталю ім. Юрія Липи у Винниках та лікарні св. Луки. Загалом – це кілька десятків пацієнтів.

«Вдалося всією сім'єю потрапити на концерт. Це дуже-дуже мене надихає. Це сприяє моїй реабілітації. Ми бачили виступи Ніно Катамадзе ще до початку повномасштабної війни. Чудова співачка, прекрасні пісні. Дуже задоволені, що потрапили на такий концерт», – сказав пацієнт лікарня св. Луки Роман Кузьмин.

«Такі події дуже гарні, це відволікає від поранень і травм, швидше час проходить. Так би лежали в палаті, як снопи», – додав пацієнт центру Unbroken Володимир Качан.

Ніно Катамадзе є амбасадоркою центру Unbroken. Вона вже не одноразово відвідувала ветеранів і військових у лікарнях та переселенок, що проживають у центрі «Незламні матусі».

«Україна – це єдина країна, яка бореться за свою честь, за свою волю і за своє майбутнє» – наголосила Ніно Катамадзе.

Концерт влаштували в межах проєкту «Місто лікує», який діє у Львові з 2023 року. З того часу військовослужбовців, які лікуються чи проходять реабілітацію у медичних закладах Львова, запрошують безкоштовно відвідувати екскурсії містом, концерти, музеї, кінотеатри та інші заклади культури. Лише за минулий рік майже тисяча військових в усієї країни долучилась до понад 70 активностей.

Реалізує проєкт Львівський туристичний офіс спільно з управлінням охорони здоров'я та управлінням культури Львівської міської ради.