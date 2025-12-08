Володимир Зеленський розповів про перебіг мирних переговорів

На переговорах щодо завершення російсько-української війни залишається неузгодженим питання щодо Донецької області. Про це повідомив 8 грудня в інтервʼю Bloomberg президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, країни мають розбіжності щодо територіальних питань. Зокрема, росіяни вимагають віддати їм території Донбасу, які вони не окупували, а Україна виступає проти передачі їх окупантам. Позиція США щодо цього питання наразі невідома.

«Є бачення США, Росії та України — і ми не маємо єдиної думки щодо Донбасу», – сказав Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних партнерів, зокрема від США.

«Є одне питання, на яке я — і всі українці — хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що зроблять наші партнери», – сказав президент.

Зазначимо, Володимир Зеленський провів розмову з журналістами на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що український лідер нібито не ознайомлений з мирним планом, який запропонували США. За словами Трампа, Росія начебто вже погодилася на мирний план – водночас офіційних заяв щодо цього не було.