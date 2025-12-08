Дональд Трамп заявив, що трохи розчарований Зеленським

Президент Дональд Трамп під час спілкування з пресою у неділю, 7 грудня, заявив, що команда Володимира Зеленського підтримала мирний план США, тоді як сам український лідер досі не ознайомився з ним.

Журналісти запитали у Трампа, яким буде його наступний крок у переговорах з Україною і Росією після консультацій минулого тижня. На що той відповів, що «трохи розчарований Зеленським».

«Ми розмовляли з президентом Росії Владіміром Путіним, ми спілкувалися з українськими лідерами, включно з президентом Зеленським. І мушу сказати, що трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було станом на кілька годин тому», – сказав президент США.

Трамп наголосив, що команда президента України підтримує документ, але чи згоден сам Зеленський – він не знає.

«Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з мирним планом. Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав», – додав він.

При цьому у суботу, 6 грудня, президент України провів телефонну розмову з американськими посланцями Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Розмова стосувалася завершення війни, територіальних питань та гарантій безпеки для України.

Також нагадаємо, що 2 грудня Віткофф та Кушнер відвідали Москву, де зустрілися з російським диктатором Владіміром Путіним. Перед переговорами США проводили консультації з українською делегацією. Зустріч тривала понад пʼять годин. Попри заяви сторін про змістовну розмову, досягти компромісу щодо завершення війни сторонам не вдалося.