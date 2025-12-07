Володимир Зеленський провів двогодинну розмову з американськими представниками

У суботу, 6 грудня. президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американськими посланцями Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Розмова стосувалася завершення війни, територіальних питань та гарантій безпеки для України.

У своїх соцмережах Володимир Зеленський написав, що розмова була «довгою та змістовною», «дуже предметною та конструктивною». За даними видання Axios, дзвінок тривав понад дві години.

«Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому», – повідомив Зеленський.

За словами президента, Україна та США домовилися про «наступні кроки, формати розмови з Америкою». Під час розмови були присутні секретар РНБО Рустем Умєров, а також глава Генштабу Андрій Гнатов.

Неназвані співрозмовники Axios повідомили, що обговорення територіально питання під час розмови стало «складною темою». За даними видання, Росія все ще вимагає виведення українських військ з території усієї Донецької області, хоч США намагаються запропонувати варіанти для подолання розбіжностей.

Щодо гарантій безпеки Україна та США досягли значного прогресу, повідомило джерело видання. Водночас сторони мають ще попрацювати для того, щоб Україна та США тлумачили проєкт гарантій однаково.

Нагадаємо, 2 грудня Віткофф та Кушнер відвідали Москву, де зустрілися з російським диктатором Владіміром Путіним. Перед переговорами США проводили консультації з українською делегацією. Зустріч тривала понад пʼять годин. Попри заяви сторін про змістовну розмову, досягти компромісу щодо завершення війни сторонам не вдалося.