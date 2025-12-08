Коли місто занурене у темряву, послухати музику, подивитись добрий фільм чи виставу, допомагає подолати поганий настрій. Тож пропонуємо добірку подій, які можна відвідати у Львові цього тижня.

8 грудня, понеділок

Вистава «Конотопська відьма»

Сцена з вистави

Однак з найвідоміших вистав сучасності, яка відома вже далеко за межами України. Повість Григорія Квітки-Основ’яненка здобула нову популярність. Вистава Івана Уривського «Конотопська відьма», яку він поставив у київському театрі імені Івана Франка, стала сенсацією у театральному світі країни. Режисер Іван Уривський давно та плідно працює саме з класичною літературою. Він не боїться спрощувати та коротити сюжети та робити твори зі шкільної програми такими, що подобаються не лише вчителям, але й учням. Тим не менше, при усьому вільному поводженні з літературою він залишається у межах її меседжів та якості текстів.

Львівська опера, 18:00

9 грудня, вівторок

Концерт «Органний концерт у темряві»

Особливий органний концерт у повній темряві. Такий досвід можна пережити у Львівському органному залі на концерті Марка Новаковича.

Орган може звучати як цілий оркестр, а може бути ніжним і щирим. Його низькі тони можна буквально відчути всім тілом. Найбільший історичний концертний орган України – львівський Rieger-Kloss. Цей велетень має майже пʼять тисяч труб, 60 регістрів та три клавіатури. На ньому дивовижно звучать як шедеври доби бароко, так і музика романтиків. На цьому концерті соліста Органного залу Марка Новаковича ви зможете переконатися на власні вуха в дивовижних здатностях органа. Та почути музику, яка ніби створена для ночі та темряви: твори Йоганна Себастьяна Баха, прониклива чакона сучасного українського композитора Віктора Гончаренка та розкішна і витончена Сюїта першого тону Луї-Ніколя Клерамбо.

Виконавець:

Марк Новакович – орган

Програма:

Йоганн Себастьян Бах – Хоральна прелюдія Aus der Tiefe rufe ich, BWV 745

Йоганн Пахельбель – Чакона фа мінор

Дітріх Букстегуде – Хоральна прелюдія Nun bitten wir den heiligen Geist”, BuxWV 208

Луї-Ніколя Клерамбо – Сюїта першого тону

Йоганн Себастьян Бах – Хоральна прелюдія Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639

Віктор Гончаренко – Чакона

Львівський органний зал, 21:00

10 грудня, середа

Показ фільму «Стрічка часу»

Кадр з фільму

Документальний фільм Катерини Горностай був вперше показаний на Берлінале. Знятий без закадрового голосу, інтерв'ю та реконструкцій, фільм пропонує глибокий погляд на боротьбу українського народу за збереження освіти, за своє існування та ідентичність. Він показує, як війна в Україні впливає на повсякденне життя учнів і вчителів, та виклики, пов'язані з намаганням зберегти освіту і відчуття нормального життя в умовах постійної небезпеки. Після показу відбудеться обговорення.

Jam Factory Art Center, 18:30

11 грудня, четвер

Концерт Штраус Ґала

У виконанні симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії під дириґуванням Івана Остаповича прозвучать найвідоміші твори Йоганна Штрауса. Це дасть змогу відчути магію Віденського балу у Львові. Штраус-син став однією з найважливіших фігур у світовій музичній культурі завдяки своїм чудовим вальсам, полонезам, маршам та оперетам. Легка, мелодійна, витончена, життєрадісна музика Штрауса вже кілька поколінь полонить серця меломанів та залишається у топі найвиконуванішої класики у світі.

Виконавці:

Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії

Іван Остапович – дириґент

Програма:

Йоганн Штраус (син):

Увертюра до оперети «Летюча миша»

«Сільська полька»

Feuerfest («Вогнетривкий»)

Імператорський вальс

Полька «Шампанське»

Полька Трік-Трак

Полька Im Krapfenwaldl

Перський марш

Полька Bahn frei!

«Піцикато-полька»

Вальс «На прекрасному блакитному Дунаї»

Марш Радецького

Львівський органний зал, 21:00

12 грудня, п’ятниця

Аудіовистава «Андрухович & Karbido. «Радіо Ніч»»

Юрій Андрухович

«Радіо ніч» – це більше ніж концерт чи аудіоспектакль. Андрухович & Karbido пропонують увазі глядачів музично-літературний експеримент. Щоб розповісти свою історію, митці використовують перформативне читання й музику електроакустичної імпровізації.

В центрі історії – музикант, який підтримує революцію та протистоїть режиму. Герой вимушений відкрити таємну нічну радіостанцію, в етері якої він відстежує події сучасності: пандемію, кліматичні протести, російське вторгнення в Україну.

Львівська національна філармонія, 19:00

Концерт «МУР. Наш час настав»

МУР було створено у 2022 році

МУР народився у 2022 році – в час, коли слово знову стало зброєю. Митці вже випустили п’ять альбомів і створили два історичні мюзикли. МУР оживлює українську літературу, переносить її з книжкових сторінок на сцену, у звук та рух. На сцені звучатимуть треки з альбомів «Vol.1», «Ребелія [1991]», «Ти [Романтика]», «Pax Romana» та «Захалявна книжечка».

Malevich, 19:00

13 грудня, субота

Мар'яна Садовська x VESNA (Україна/Німеччина) та Roland Abreu x Luis Nubiola x Widnokres (Польща/Куба)

Мар'яна Садовська

У першій частині Марʼяна Садовська, знана співачка, акторка і композиторка разом із Крістіаном Томе (барабани та електроніка), Матіасом Куртом (гітара) та Маркусом Брауном (саунддизайн) представлять програму «Живи!». Це насичена музична подорож між архаїчною глибиною та сучасною енергією, суміш фолку, авангарду й урбаністично-шаманського звучання.

У другій частині Roland Abreu x Luis Nubiola x Widnokres із програмою World Pulse. Це суміш джазу, соулу, хіп-хопу та електроніки. Зустріч польської чуттєвості та кубинського темпераменту, де джаз стає мовою єднання культур, енергій і ритмів. На сцені Мацей Нестор, Луїс Нубіола (саксофон), Роланд Абреу (контрабас).

Концерт відбудеться у рамках фестивалю Jazz Bez.

Львівська національна філармонія, 18:00

14 грудня, неділя

Крим у стилі джаз. Джеміль Каріков

Джеміль Каріков

Нове звучання традиційних кримськотатарських мелодій у стилі джаз. Джеміль Каріков, знаний кримськотатарський композитор і мультиінструменталіст, створив нове прочитання народних мелодій Криму. Кримськотатарський спів легко впізнати за вишуканими мелізмами та особливою співучістю: кожна нота переливається й тягнеться, наче розповідає історію, сповнену емоцій. А незвичні для європейського вуха ритм на п’ять, сім чи дев’ять доль – це живий пульс півострова. Цей колорит набуде нових барв завдяки сучасному джазовому прочитанню Джеміля Карікова. Тут зустрінуться давня традиція і свобода експерименту.

Львівський органний зал, 17:00

На головному фото – кадр з фільму «Стрічка часу»