Російський танкер Valera 7 грудня прибув до імпортного термінала Бейхай

Російський експортний завод «Портова», що розташований у Балтії, відправив першу партію газу до Китаю після введення санкцій США. Про це у понеділок, 8 грудня, повідомило агентство Bloomberg.

У жовтні російський танкер Valera завантажив газ на заводі «Портова» в Балтійському морі, а 7 грудня він прибув до імпортного термінала Бейхай на півдні Китаю. Як зазначають журналісти, судно і завод перебувають під санкціями США.

Відомо, що Китай не визнає односторонніх санкцій, відтак збільшує закупівлі російського газу з чорного списку. Це зміцнює енергетичні зв’язки між Москвою і Пекіном.

Росія має ще два експортні заводи скрапленого природного газу на Балтійському морі: у Висоцьку та у Сибіру – останній почав постачати газ до Китаю ще наприкінці серпня 2025 року.

«Загальний обсяг постачань російського СПГ до Китаю, включно з заводами, що не підпадають під санкції, зріс із вересня по листопад приблизно на 14% порівняно з минулим роком», – додають у повідомленні.

Нагадаємо, адміністрація Трампа закликала покупців російських енергоносіїв припинити імпорт та запровадити санкції проти «Роснєфті» та «Лукойлу» – найбільших нафтогазових компаній Росії. США запровадили санкції проти цих компаній та їхніх дочірніх підприємств 23 жовтня.

29 жовтня стало відомо, що нова прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі відхилила прохання США.