Серед іншого Львівська облрада має повернути місту будівлю колишнього дитячого протитуберкульозного санаторію на вул. Антоновича, 80

Північний апеляційний господарський суд постановив витребувати з незаконного володіння Львівської облради та повернути у комунальну власність Львова дев’ять лікарняних приміщень. Відповідну постанову суд ухвалив 15 квітня, розглянувши апеляційну скаргу Львівської міськради на рішення Господарського суду міста Києва від 19 жовтня 2023 року.

За матеріалами справи, йдеться про дев’ять лікарняних приміщень у Львові:

будівлю їдальні загальною площею 294,2 м 2 на вул. Коциловського, 15а;

на вул. Коциловського, 15а; психоневрологічний диспансер (стаціонар 819,7 м 2 , пральня 43,3 м 2 ; гаражі 62,1 м 2 , склад 23,5 м 2 ) на вул. Ольги Басараб,2;

, пральня 43,3 м ; гаражі 62,1 м , склад 23,5 м ) на вул. Ольги Басараб,2; Львівський міський психоневрологічний диспансер на вул. Коциловського, 30 (диспансер 725,7 м 2 , гараж 32,6 м 2 );

, гараж 32,6 м ); будівлю диспансеру загальною площею 121 м 2 на вул. Коциловського, 32;

на вул. Коциловського, 32; сховище запасу води площею 62,1 м 2 на вул. Комаринця, 2а;

на вул. Комаринця, 2а; КЗ ЛОР «Будинок дитини №2 з ураженням центральної нервової системи і порушенням психіки» (корпус №1 загальною площею 756 м 2 ) на вул. Антоновича, 117;

) на вул. Антоновича, 117; КЗ ЛОР «Будинок дитини №2 з ураженням центральної нервової системи і порушенням психіки» (корпус №2 площею 490,2 м 2 , альтанка 40,8 м 2 ) на вул. Житомирській, 8а;

, альтанка 40,8 м ) на вул. Житомирській, 8а; КЗ ЛОР «Будинок дитини №2 з ураженням центральної нервової системи і порушенням психіки» (корпус №3 площею 553, м 2 , гараж 107,5 м 2 , гараж 21,2 м 2 , овочесховище 36,2 м 2 , альтанка 35,8 м 2 ) на вул. Гіпсовій, 40б;

, гараж 107,5 м , гараж 21,2 м , овочесховище 36,2 м , альтанка 35,8 м ) на вул. Гіпсовій, 40б; КЗ ЛОР «Дитячий туберкульозний санаторій» (лікарняний корпус площею 562,6 м2, лабораторний корпус 46,8 м2) на вул. Антоновича, 80.

Львівська міська рада апелювала про те, що у 2008 році на виконання постанови уряду згадані медичні заклади Львова перейшли в підпорядкування області, водночас рішення про передачу об’єктів нерухомості не ухвалювалися, тому облрада незаконно набула право власності на спірне майно.

Судова тяганина щодо згаданих приміщень між Львівською міськрадою та облрадою триває близько шести років. Предметом двох судових справ були вимоги міської ради про визнання недійсним рішення ЛОР від 2008 року про оформлення права спільної власності облради на приміщення медзакладів (в одній справі щодо чотирьох спірних об’єктів та в іншій – щодо решти майна).

«Верховний суд у складі Касаційного господарського суду остаточно встановив факт, що Львівська обласна рада як орган місцевого самоврядування розпорядилась об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Львова, оформивши без її згоди право власності на спірні об’єкти, та підтвердив, що Львівська міська рада є дійсним власником спірних об’єктів», – зауважили судді апеляційного господарського суду.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду повністю задовольнила вимоги Львівської міськради. Постановою апеляційного суду скасовано рішення Господарського суду міста Києва від 19 жовтня 2023 року та витребувано з чужого незаконного володіння Львівської облради згадані приміщення.