Червоним позначене розташування спірної ділянки на вул. Конюшинній, 4 у Львові

Господарський суд Львівської області зобовʼязав ТзОВ «Швидкий світ» виплатити Львівській міськраді майже 1,2 млн грн за користування комунальною ділянкою Підприємці не оформили на неї відповідні земельні документи й користувалися впродовж трьох років.

Йдеться про земельну ділянку площею 2,37 га на вул. Конюшинній, 4 у промзоні «Сигнівка» на околиці Львова. Як вказано в матеріалах справи, ділянка перебуває в комунальній власності Львівської міської ради з 2004 року. Під час обстеження комунальної землі у серпні 2023 року співробітники ЛМР виявили, що компанія «Швидкий світ» використовує ділянку для обслуговування приватизованого майна без відповідних документів на землю.

При цьому, компанія також не сплачує за неї орендну плату. За час користування – з лютого 2021 року й до січня 2023 року ТзОВ «Швидкий світ» заборгувала міськраді за користування землею майже 1,2 млн грн.

У суді представники підприємців позов ЛМР не заперечили, оскільки компанія з листопада 2023 року вже оформила право оренди на землю, однак фактично користувалася нею більше трьох років. Однак представники ТзОВ «Швидкий світ» попросили розтермінувати виплату на рік.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Степан Коссак позов Львівської міськради задовольнив та зобов’язав ТзОВ «Швидкий світ» сплатити майже 1,2 млн з розтермінуванням на 12 місяців, починаючи з травня 2024 року. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Швидкий світ» зареєстроване у 2014 році та займається міжнародними перевезеннями. Найбільша частка компанії належить львів’янину Степану Федуню, а менші – подружжю Світлані та Богдану Світликам та Ігорю Жураківському, зареєстрованому за однією адресою зі Степаною Федунем. Через низку фірм Степан Федунь є бізнес-партнером власника «Радехів-Цукру» Володимира Матківського.