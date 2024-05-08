Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Херсона

Вранці середи, 8 травня, російські окупанти атакували цивільну залізничну інфраструктуру Херсона. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав залізничний вокзал та колії. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Через російську атаку «Укрзалізниця» повідомили про зміни у русі поїздів.

Наразі рух поїзда №121/122 Київ – Херсон – Київ тимчасово обмежили до Миколаєва. Пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.

Крім того, за інформацією голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, через обстріли Херсон частково залишився без електропостачання.

«Через ворожі удари місто частково залишилося без світла. Нині енергетики працюють над його відновленням», – повідомив Олександр Прокудін.

Російські обстріли об’єктів «Укрзалізниці»

Росіяни регулярно завдають ударів по українських об’єктах цивільної інфраструктури, зокрема, «Укрзалізниці». У четвер, 25 квітня, російські військові атакували Донеччину. Внаслідок обстрілу загинули троє працівників «Укрзалізниці». Ще четверо залізничників отримали поранення.

Того ж дня окупанти атакували ракетою залізничний вокзал у Балаклії Харківської області. Внаслідок удару отримали поранення десятеро людей. Також 25 квітня уламки російської ракети, яку збили українські військові, пошкодили залізницю у місті Сміла Черкаської області. Шестеро людей отримали поранення.

30 квітня російські окупанти атакували Харків трьома бомбами УМПБ Д-30СН. Внаслідок атаки загинув монтер колії Олександр Кот, ще одна співробітниця «Укрзалізниці» отримала поранення.

Нагадаємо, у середу, 8 травня, росіяни масовано атакували Україну. Окупанти завдали ударів по об’єктах цивільної та енергетичної інфраструктури. Загалом російські військові випустили по Україні 55 ракет та 21 ударний БпЛА типу Shahed. Українські захисники знищили 39 російських ракет та 20 ударних безпілотників.