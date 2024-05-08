Підприємства збільшують площі під огірками на 14%

Господарства Львівщини у 2024 року вирощуватимуть більше огірків, капусти і цибулі. Про це повідомляє департамент агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації.

Площа вирощування овочів у господарствах усіх категорій (на підприємствах і в населення) цьогоріч залишається такою ж, як і в 2023 році – 43,6 тис. га. Водночас є тенденція до збільшення площ під капустою на 2,5% та цибулею на 4,6% в порівнянні до площ минулого року.

Сільськогосподарські підприємства цьогоріч на 14% збільшують площі для вирощування огірків, а капусти – на 6%.

Водночас 96% усіх овочів на Львівщині вирощує саме населення.

За даними департаменту агропромислового розвитку, в господарствах усіх категорій станом на 3 травня посіяно 44% від запланованого обсягу овочів. А саме:

Моркви – 3,3 тис. га (76%);

Столового буряка – 3,3 тис. га (78%);

Цибулі – 4,3 тис. га (92%);

Часнику – 2,5 тис. га (100%);

капусти – 4,6 тис. га (30%);

огірків – 2,1 тис. га (30%).

У сільськогосподарських підприємствах всіх овочів посіяно близько 20% від загальної прогнозованої площі, зокрема моркви – 65% до прогнозу, цибулі – 68%, буряка – 38%, капусти – 9,8%, огірків – 2% , інших овочів – 6%.

У травні прогнозується посів помідорів, кабачків, пізніх сортів огірків і капусти.