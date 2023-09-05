Аварія сталась на трасі «Житомир-Чернівці» біля села Шатава

Неподалік Кам'янця-Подільського сталась аварія, у якій загинули двоє людей. Зокрема, загинув 44-річний водій, який, імовірно, спричинив ДТП, а також 61-річна пасажирка іншого авто.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, аварія сталась близько 06:40 у понеділок, 4 вересня, на трасі «Житомир-Чернівці» поблизу села Шатава.

«44-річний водій автомобіля Skoda Octavia не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Vito під керуванням 60-річного жителя міста Суми», – описують обставини ДТП правоохоронці.

Внаслідок ДТП водій Skoda та пасажирка Mercedes, 61-річна жителька Сум, від отриманих травм загинули на місці. Водій Mercedes отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років тюрми.