У вівторок, 27 січня, на Львівщині вдруге за день оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА. Дрон близько півтори години літав над кількома районами області та над Львовом, ймовірно, здійснюючи розвідку.

Повітряну тривогу спершу оголосили у Золочівському районі (о 12:56), який вранці уже був під атакою дрона – там зафіксували удар по об’єкту інфраструктури. Згодом тривогу оголосили також у Шептицькому, Львівському та Яворівському районах.

Мер Львова Андрій Садовий о 14:11 повідомляв, що дрон наближається до Львова та летить дуже низько. Згодом у телеграм-каналах інформували, що дрон близько 15 хвилин літав над містом. Відбій повітряної тривоги у Львівській області оголосили о 14:36.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що причиною оголошення тривоги був безпілотник, який локаційно втратили. Наслідків для області немає.

Вранці 27 січня росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту у Бродівській громаді, через що виникла пожежа. Фахівці зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне біля Бродів, а дітей громади перевели на дводенне дистанційне навчання. Мешканцям рекомендували за можливості не виходити на вулицю та не провітрювати приміщення.

Згодом повідомили, що росіяни влучили в об’єкт, пов’язаний з нафтопроводом «Дружба». Найімовірніше йдеться про нафтоперекачувальну станцію поблизу Бродів, яка є частиною однієї з гілок нафтопроводу «Дружба».