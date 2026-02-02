Палац у Новій Скваряві досі виконує адміністративну функцію

Село Нова Скварява, яке відділяє від Жовкви гірське пасмо Гарай, має давню і цікаву історію. У цій публікації зупинимося на одній памʼятці – колишньому палаці вірменської родини Болоз-Антоневичів. У збірнику «Жовква крізь століття» за 2014 рік оприлюднили детальний опис палацу, його історії та як він виглядає у наші дні.

Наприкінці XVIII століття Нову Скваряву купили Болоз-Антоневичі зі Станиславова. Цей рід походив від вірменських купців, у 1789 році отримав від цісаря Йосифа II шляхетство та власний герб.

Палац у Новій Скваряві на літографії Петра Піллера

У 1807 році на місці колишнього оборонного двору львівський адвокат Йозеф Болоз-Антоневич збудував новий палац у класицистичному стилі, довкола нього заклали парк, квітник та модринову алею. У 1880-х до маєтку проклали деревʼяний водогін. Палац передавався у спадок, а нащадки Болоз-Антоневичів знаходили спочинок на території сільської церкви Покрови Богородиці.

Один із представників роду і власників палацу, поет і священник Кароль Антоневич-Болоз, після смерті пʼяти своїх дітей зайнявся благодійністю – у своєму маєтку у Скваряві відкрив початкову школу та шпиталь. Після смерті дружини у 1839 році він став ченцем ордену єзуїтів.

Фасад палацу у Новій Скваряві (фото 1938 року з книги Романа Афтаназі «Історія резиденцій на околицях Речі Посполитої»)

Остання власниця Нової Скваряви Юлія Семенська (із Жарських) надала історику Роману Афтаназі фото інтерʼєрів та переказала хронологію маєтку і родини. Завдяки цьому ми маємо уявлення, як він виглядав, адже ця розкіш була розграбована вже в Першу світову. Архітектор Роман Гречух у збірнику «Жовква крізь століття» за 2014 рік описав історію палацу та що залишилось від нього до наших днів.

Відомо, що будівля палацу була покрита керамічною черепицею, мала масивні пивниці з мурованим склепінням і колонами. Сходи на мансардний поверх та в підвал були білокамʼяні.

Пивниці палацу у Новій Скваряві

Опис інтерʼєру перелічує мармуровий камін, рококове в позолоченій рамі дзеркало, ажурний світильник з рослинними орнаментами, алькови спалень. З центральної бальної зали був вихід на терасу. На архівних фото можна помітити круглу кахлеву піч з декоративною вазою зверху. Її робили на фабриці у сусідньому селі Глинсько. Стіни мають розписи з рослинними мотивами і лірою, пілястрами і карнизом.

Інтерʼєр палацу у Новій Скваряві (фото 1938 року з книги Романа Афтаназі «Історія резиденцій на околицях Речі Посполитої»)

З 1945 року колишній маєток використовував колгосп, який капітально перебудував історичну споруду, зробив залізобетонне перекриття, а всі оздоби залишилися лише на архівних фото. З того часу колишній палац ділили контора колгоспу, сільрада та бібліотека.

Сучасний стан палацу (фото Рафала Міхальського)

Але навіщо совєтам було вирізати дерева парку, питання риторичне. Зараз від старих насаджень залишилося кілька дерев, серед яких є памʼятка природи – Зубрів дуб.

Чорно-білі фото – зі збірника «Жовква крізь століття»