Агенти вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці

Партизанський рух «АТЕШ» здійснив диверсію на залізничній інфраструктурі в Бєлгородській області Росії, що призвело до зриву постачання підрозділів російської армії, які діють на півночі Харківської області. Про це у середу, 21 січня, повідомили на сторінці партизан.

Диверсія відбулася в районі населеного пункту Розумне. Агенти вивели з ладу релейну шафу на залізничній ділянці, через яку здійснювалося постачання ресурсів для угруповання ЗС РФ під назвою «Північ».

Пошкодження автоматики спричинило серйозні збої у русі поїздів. Зокрема, ешелони з боєприпасами та пальним не змогли своєчасно дістатися місць призначення, що призвело до тимчасового дефіциту боєкомплекту на передових позиціях окупантів.

Місце, де провели диверсію

За даними «АТЕШ», саме ця залізнична гілка є ключовою для забезпечення 380-го та 345-го мотострілецьких полків ЗС РФ, які воюють на Харківському напрямку в районах населених пунктів Красне, Мороховець і Лук’янці.

«Поки ворог намагається усунути наслідки диверсії, логістика полку залишається у стані паузи», – додали у дописі.

Нагадаємо, рух «АТЕШ» у неділю, 18 січня, заявив про успішну диверсію в Брянську, внаслідок якої було виведено з ладу важливу електропідстанцію, що забезпечує роботу об’єктів російської військової логістики.