Представник руху підпалив апаратний модуль вежі зв’язку

Агент партизанського руху «АТЕШ» зірвав роботу важливого вузла зв’язку російських військ у Бєлгородській області РФ, позбавивши їх можливостей координації та розвідки. Про це повідомив рух в телеграмі 8 лютого.

Диверсію здійснили в прикордонному районі Бєлгородщини. Представник «АТЕШ» підпалив апаратний модуль біля основи вежі зв’язку, внаслідок чого все обладнання, встановлене на щоглі, залишилося без живлення та вийшло з ладу.

На вежі також були розміщені комплекси відеоспостереження «Муром-П», які в реальному часі передавали інформацію про переміщення в прикордонній зоні. Після знищення апаратури ця ділянка стала для російських військ фактично «сліпою».

«Разом з апаратним модулем згоріли й ретранслятори, що підтримували стабільний радіозв’язок між штабами й передовими позиціями. Крім того, вежа служила платформою для антен РЕБ, що придушували сигнали дронів. Знищення цього технічного поста відкрило “вікно” для безперешкодної роботи українських БпЛА», – пояснив «АТЕШ».

Раніше повідомлялось, що партизани знищили російські системи звʼязку та РЕБ на Херсонщині. Агент «АТЕШ» підірвав трансформаторну шафу вежі звʼязку, де окупанти також розмістили РЕБ.