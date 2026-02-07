Аннамарі Данча спробує завоювати свою першу першу олімпійську нагороду

Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка з 6 по 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 8 лютого українці змагатимуться у біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, санному спорті та сноубордингу.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 8 лютого:

10:00 – сноубординг (паралельний гігантський слалом, спроба 1; Аннамарі Данча)

11:00 – сноубординг (паралельний гігантський слалом, спроба 2; Аннамарі Данча)

12:30 – гірськолижний спорт (швидкісний спуск; Анастасія Шепіленко)

13:30 – лижні перегони (скіатлон, чоловіки; Дмитро Драгун, Олександр Лісогор)

14:00 – сноубординг (паралельний гігантський слалом, фінальна частина; Аннамарі Данча – за умови потрапляння до топ-16)

15:05 – біатлон (змішана естафета; збірна України)

18:00 – санний спорт (одиночні сани, чоловіки, третя спроба; Андрій Мандзій, Антон Дукач – за умови виходу до топ-20)

19:34 – санний спорт (одиночні сани, чоловіки, четверта спроба; Андрій Мандзій, Антон Дукач – за умови виходу до топ-20)

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).