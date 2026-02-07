У ДТЕК попереджають про складні для української енергетики дні

Унаслідок російської комбінованої масованої атаки у ніч з 6 на 7 лютого Україна втратила значну частину доступної електроенергії. Система працює з максимальними обмеженнями. Про це в соцмережах повідомила група ДТЕК.

За даними групи, цієї ночі росіяни пошкодили дві теплоелектростанції ДТЕК і ключові високовольтні підстанції. Також через пошкодження високовольтних підстанцій були вимушено розвантажені АЕС.

Наразі через втрату значної частини доступної електроенергії система працює з максимальними обмеженнями.

«Звичні графіки не діють. Найскладніше – у Києві. Через тривалі удари по інфраструктурі світло зараз є півтори–дві години на добу. Попереду складні дні», – зазначили енергетики.

Російська атака на Україну 7 лютого – що відомо

У ніч на 7 лютого росіяни завдали масованого комбінованого удару, зокрема по західних областях України. Головною ціллю ударів стала енергетика – ворог бив по ключових підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі. Також внаслідок удару постраждали об’єкти генерації – Добротвірська ТЕС на Львівщині та Бурштинська ТЕС на Прикарпатті.

Мер Бурштина Василь Андрієшин повідомив, що внаслідок масованого комбінованого обстрілу 7 лютого у місті зникло водо- і теплопостачання. Бурштинська ТЕС, яку вночі атакували росіяни, зазнала серйозних пошкоджень та наразі не працює.

Унаслідок нічної атаки у Старому Добротворі на Львівщині постраждали 18 житлових будинків, один – зруйнований повністю.

На Рівненщині безпілотник влучив у багатоповерхівку, є загиблий та постраждалі. На Хмельниччині пошкоджена приватна будівля.

У Яготині на Київщині внаслідок російської атаки зайнялася масштабна пожежа на складах кондитерського підприємства Roshen. Росіяни також атакували Броварський район на Київщині – там пошкоджені п’ять приватних будинків та чотири автомобілі.