Бурштинська ТЕС серйозно постраждала внаслідок обстрілів

Внаслідок масованого комбінованого обстрілу 7 лютого у місті Бурштин на Прикарпатті зникло водо- і теплопостачання. Бурштинська ТЕС, яку вночі атакували росіяни, зазнала серйозних пошкоджень та наразі не працює, повідомив мер Бурштина Василь Андрієшин.

За словами посадовця, повітряна атака на Прикарпаття, зокрема і Бурштин, тривала майже 5 годин. Росіяни атакували місто ракетами «Калібр» та інших типів, а також дронами Shahed.

«Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як воно буде далі, ще ніхто не знає», – повідомив Андрієшин.

Міський голова повідомив, що станом на 13:00 у міста немає тепла та водопостачання. За словами Василя Андрієшина, воду почнуть подавати в через кілька годин. Теплопостачання відновлять після зʼясування ситуації на ТЕС.

Також міський голова повідомив, що внаслідок російської атаки цивільна інфраструктура не постраждала.

Бурштинська ТЕС – одна із найпотужніших електростанцій в Україні, яка забезпечує світлом 3 мільйони користувачів із Закарпатської та частково Івано-Франківської та Львівської областей. У березні 2024 року ТЕС потрапила під масовану атаку росіян. За даними ДТЕК, тоді станція втратила 50% встановленої потужності – усі її енергоблоки постраждали від обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого росіяни завдали масованого комбінованого удару, зокрема по західних областях України. Влучання зафіксували на Львівщині, Рівненщині, Прикарпатті та Хмельницькому. Внаслідок російського обстрілу постраждали Добротвірська ТЕС на Львівщині та Бурштинська ТЕС, а також основні підстанції та лінії електропередач 750 кВ і 330 кВ.

На Рівненщині безпілотник влучив у багатоповерхівку, є загиблий та постраждалі. На Хмельниччині пошкоджена приватна будівля.