Регіон атакували ракетами та БпЛА

На світанку 30 жовтня Росія атакувала Івано-Франківську область ракетами та ударними БпЛА. Вибухи було чутно у Франківську та Бурштині, ціллю став об’єкт критичної інфраструктури.

Повітряна тривога на Прикарпатті почалася о 4:33, через 20 хвилин голова ОДА Світлана Онищук попередила про загрозу безпілотників, а о 5:16 закликала мешканців регіону перебувати в укриттях через ракетну небезпеку.

За інформацією «Суспільного», о 6:20 серія вибухів пролунала у Бурштині, після цього в місті почалися перебої зі світлом.

«Є інформація про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли скидати з шахедів. Будьте обережні. Не підходьте та не торкайтеся підозрілих предметів», – повідомили у Бурштинській міській раді.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук розповіла, що ціллю масованого удару РФ став об’єкт критичної інфраструктури

«Станом на 9:30 інформації про постраждалих не надходило. Наразі відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень», – написала посадовиця у телеграмі.

Через масовану атаку 30 жовтня на Прикарпатті введено аварійні вимкнення світла та запроваджені графіки погодинного відключення електроенергії.

Оновлено о 12:38. Прикарпатські рятувальники ліквідували пожежу на об’єкті інфраструктури, спричинену обстрілом.

За повідомленнямГоловного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, площа займання склала 400 м2. До ліквідації пожежі залучили понад 100 рятувальників та більш як 30 одиниць техніки.