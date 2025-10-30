Росія атакувала Львівщину ударними дронами та ракетами
Пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури
Над ранок четверга, 30 жовтня, Росія здійснила комбіновану атаку на Львівську область бойовими дронами та крилатими ракетами. У результаті пошкоджені два об’єкти енергетики.
Повітряну тривогу в області було оголошено о 4:28. Начальник ЛОВА Максим Козицький повідомив про загрозу удару ворожими безпілотниками та ракетами. Зокрема, ворожий дрон рухався в напрямку Бродів та ракета – в напрямку Шептицького.
Близько 6:20 Повітряні сили повідомили про те, що на Львівщину прямують російські ракети, в області оголосили підвищений рівень небезпеки.
О 6:51 Повітряні сили поінформували про кілька груп БпЛА, які рухалися з Тернопільщини курсом на Львів, о 7:28 чергову групу БпЛА, що рухалася на Львівщину, зафіксували на межі Івано-Франківщини та Тернопільщини. Станом на 9:45 в області продовжували фіксувати російські дрони.
Повітряна тривога на Львівщині тривала близько 5,5 год.
«Унаслідок комбінованого повітряно-ракетного удару, який відбувся в ніч на 30 жовтня, на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури. Через наслідки атаки по Україні у всіх областях, зокрема і в нашій, на жаль, довелося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії», – повідомив про підсумки атаки начальник ЛОВА.
За інформацією повітряного командування «Захід», у ніч на 30 жовтня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по заходу України, застосувавши аеробалістичну ракету, крилаті ракети повітряного і морського базування та ударні безпілотні літальні апарати.
«Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування “Захід” в зоні своєї відповідальності знищили 14 крилатих ракет та 42 ударних БпЛА типу Shahed», – додали в ПВК «Захід».
Нагадаємо, востаннє Росія здійснила атаку на Львівщину у ніч на 5 жовтня. Тоді внаслідок масштабної комбінованої атаки було знищено індустріальний парк «Спарроу Парк Львів» на околиці міста, пошкоджено будинки в селі Лапаївка, де загинула ціла сім’я із п’яти людей.