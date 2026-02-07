Наслідки атаки на Хмельниччині

У ніч на суботу, 7 лютого, російські окупанти масовано атакували Україну ударними дронами та ракетами. Основним напрямком для удару стали енергооб'єкти на заході країни, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Близько 03:50 у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили про рух крилатих ракет курсом на Хмельниччину. Згодом військові попередили про групу ракет, які летять у бік Бурштину на Прикарпатті.

Близько 05:10 ПС повідомили про групи безпілотників, які рухаються на Львівщину, до низки населених пунктів Хмельниччини, Тернопільщини та на Рівненщину. Також БпЛА, які рухалися на Івано-Франківщину, зафіксували на Буковині.

О 5:30 кореспонденти «Суспільного» повідомили про вибухи у місті Бурштин Івано-Франківської області. Там розташована Бурштинська ТЕС, яка, за словами голови ОВА Світлани Онищук, не підлягає відновленню після 12 ракетних ударів у червні 2024 року.

Станом на 08:40 повітряна тривога для західних областей триває. Повітряні сили фіксують БпЛА курсом на Рівне та село Добротвір на Львівщині, де розташована Добротвірська ТЕС.

Які наслідки атаки на захід України

Міністр енергетики Денис Шмигаль підтвердив атаку на енергообʼєкти на заході України.

«Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС», – повідомив міністр.

Денис Шмигаль додав, що на тлі атаки «Укренерго» звернулося із запитом до Польщі про аварійну допомогу.

На Рівненщині є ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури. Двоє людей зазнали поранень, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Наразі в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням», – повідомив він.

За даними голови ОВА, є влучання у багатоквартирний житловий будинок. Де саме це сталося та чи є постраждалі, Олександр Коваль не уточнив.

На Хмельниччині пошкоджений житловий будинок. Голова ОВА Сергій Тюрін повідомив, що 54-річний чоловік зазнав поранення – він отримав травму ноги, його госпіталізували.

На Львівщині постраждали обʼєкти критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Інформація про постраждалих чи загиблих не надходила.

«У селі Старий Добротвір, попередньо через влучання ворожого безпілотника, загорівся житловий будинок. На місці працювали вогнеборці. Пожежу вже загасили», – повідомив Козицький.

За словами голови ОВА, частину безпілотників на Львівщині вдалося збити. Також сили ППО збили щонайменше дві ракети невстановленого зразка.

Через атаки на обʼєкти енергетики у західних регіонах запровадили аварійні графіки відключень. Дізнатися актуальну інформацію про відключення на Львівщині, Прикарпатті, Волині, Рівненщині, Буковині та Закарпатті можна за посиланнями.

Також росіяни вночі атакували Київську область. Безпілотник вдарив по складських приміщеннях в Яготині у Бориспільському районі, там зайнялася пожежа. У Броварському районі пошкоджені п’ять приватних будинків та чотири автомобілі.

Новина доповнюється...